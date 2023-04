Další zápas o šest bodů mají před sebou fotbalisté Slezského FC Opava. V nedělním dopoledni je v Xaverově čeká rezerva ligové Slavie. Sešívaní jsou sice na sám dnu tabulky, nicméně v bitvě se Slezany je velmi pravděpodobné, že do hry naskočí i členové ligového áčka.

Peter Hlinka | Foto: Petr Widenka

„Vycházíme z faktu, že Slavia bude favoritem, a toho budeme chtít využít. Počítáme s tím, že domácí nasadí do hry hráče z ligového áčka. Jedeme tak do Prahy v roli outsidera, což může být naše výhoda,“ řekl úvodem opavský kouč Peter Hlinka. „Nebude to lehké utkání, ale věřím, že můžeme uhrát dobrý výsledek. Musíme hrát agresivně, hrát bez strachu a mít chuť vyhrát. To nám třeba proti Vlašimi chybělo,“ dodal.

Opavští mají problémy se složením sestavy. Dlouhodobě zdravotně mimo je Rybička, nová akvizice z Hradce Králové. Bílka nepustí do hry čtyři žluté karty. „Hrát nebude taky Kopečný s Whiffenem, Yunis má problém s kotníkem,“ doplnil výčet marodů trenér. „Na druhou stranu máme široký kádr. Šanci se předvést dostanou další kluci. Věřím, že nezklamou,“ zakončil Peter Hlinka.

Utkání v Xaverově má výkop v 10.15.