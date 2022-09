Opava otočila zápas s Lučencem, zahraje si finále

Otázkou je, v jaké sestavě rezerva pražské Sparty nastoupí. „V tom jsou nečitelní, ale počítáme s tím, že někdo z áčka nastoupí. Vzhledem k tomu, že první tým hraje v sobotu večer s Baníkem, tak se to nabízí,“ míní Roman West, který v pátek oslavil jednačtyřicáté narozeniny.

Opavští vyrazili do hlavního města v sobotu, s tím, že by navštívili večerní duel Sparty s Baníkem, kouč Slezského FC nepočítá. „Před odjezdem do Prahy máme trénink a video. Do Prahy přijedeme v době, kdy bude zápas začínat,“ poznamenal Roman West.

Opavští nebudou v neděli kompletní. Chybět budou marodi Bílek s Dolečkem a také Pikul, který se do nominace prvního týmu nedostává z důvodů neprodloužení kontraktu.

Nedělní zápas má výkop v 10.30.