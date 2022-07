Do zápasu nenaskočí krajní polský záložník Fabian Kaczor. „Po soustředění v Polsku se od týmu odpojil,“ prozradil šéf opavské lavičky a zároveň připustil, že se může k týmu ještě někdo nový připojit.

Sportovní bleskovky z Opavska

Pro Odru půjde o generálku, protože v pátek ji čeká ostrý ligový zápas v Nieciecze s místní Termalicou. „Očekáváme velmi náročné utkání. Soupeř je v jiné fázi přípravy než jsme my, bude to užitečný test,“ podotkl lodivod opavské posádky. V pátek Odra nestačila na celek Polonie Bytom, se kterou prohrála 0:2. To ale hráli hráči ze širšího kádru.

Sobotní utkání v Krnově má výkop v 11 hodin.