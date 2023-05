/FOTOGALERIE/ S novým koučem Miloslavem Brožkem vyrukují v pondělí opavští fotbalisté proti Karviné. Hosté dorazí do Městských sadů v pozici lídra FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Favorit je tak jasně daný. Opava ale zbraně neskládá. Nový trenér věří v tříbodový úspěch.

Opavu čeká derby s Karvinou | Foto: Deník/Petr Widenka

„Je to největší derby ve druhé lize, navíc se hraje před televizními kamerami. Motivace je velká, věřím v sílu našeho týmu,“ řekl úvodem opavský kouč Miloslav Brožek. Karvinští disponují velmi kvalitním týmem. „Mají dobré mužstvo, které je hodně kreativní, a to díky Mládkovi s Budinským. Mají také zajímavé zahraniční hráče,“ řekl krátce směrem k pondělnímu soupeři šéf opavské lavičky. „Karviná útočí na první místo, protože to je jediná cesta, jak se dostat do ligy. Přes baráž je to totiž hodně složité,“ poznamenal Miloslav Brožek.

Opavští nepůjdou do zápasu v kompletním složení. Citelnou absencí bude neúčast Jiřího Janoščína, kterého do hry nepustí karetní trest. „Absence máme. Musíme se s nimi vyrovnat, vymlouvat se na ně nechci,“ podotkl trenér Opavy. „Karvinou chceme porazit. Máme na to svůj plán,“ pronesl s tajemným tónem v hlasu Miloslav Brožek. „Věřím, že dobrý výkonem strhneme sebe i diváky,“ uzavřel. Derby má výkop ve 14 hodin.