„Před odjezdem jsme si udělali klasickou přípravu na soupeře u videa. Před zápasem budu v šatně. Vše potřebné včetně taktických věcí budeme konzultovat s Davidy Mikulou a Baierem. Z hlediska koučingu tým během utkání povede David Mikula,“ nastínil Roman West a pokračoval: „Ještě jsem to nezažil, ale budu se snažit být co nejblíže naší lavičce. Samozřejmě mi bude chybět aktivní koučing, protože někteří hráči během zápasu vyloženě potřebují vstřebávat pokyny, ale s lavičkou budeme v neustálém kontaktu, abychom mohli reagovat na dění na hřišti.“

Slezané se dostali v posledních zápasech do velkého pohody. Porazili Žižkov, béčko Sparta a naposledy vyhráli na hřišti ústecké Army. „Tyto zápasy se nám povedly, i když jsme nastoupili v různém složení, takže co se týče základní sestavy pro zápas ve Varnsdorfu, je to otevřené,“ řekl kouč.

A jak vidí opavský trenér středečního soupeře? „Viděli jsem ho živě v Líšni a na jeho poslední zápasy jsme koukali na videu. Prezentuje se velkou fotbalovostí. Obě šestky se hodně nabízejí, chtějí hrát. Varnsdorf se podobně jako naši poslední soupeři snaží tvořit hru, umí kombinovat. Myslím, že by nám to mohlo sedět,“ zakončil Roman West.

Středeční utkání má začátek ve 13.30.