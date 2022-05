Opavu čeká přímý souboj o baráž, chybět bude Janoščin

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY míří do finále. Opavskému týmu jde o hodně, rve se účast v baráži. V pátek čeká v tomto směru Slezany přímý souboj s béčkem pražské Sparty. Hrát se bude na hlavní stadionu Letenských. Trenéru Westovi bude v hlavním městě chybět klíčový muž defenzivy, a to Jiří Janoščin. Do hry ho trest za žluté karty.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte