Basketbalová Opava zbrojí, přichází Američan ze švédské ligy

Opava by měla vyrazit na jih Čech v kompletním složení. Tedy až na Kramáře, kterého do hry nepustí čtyři žluté karty. „Připraveni by měli být i marodi Helebrand s Pikulem,“ přiblížil Roman West. Přitom o Pikulově zranění se mluvilo, že je vážnějšího charakteru. „Doktor tvrdil, že bude nutná dvoutýdenní pauza. Bartosz to vyjezdil na kole a začal s tréninkem. Řekl mi, že je připraven nastoupit, jede s námi,“ poznamenal trenér SFC Opava.

Slezané bodovali čtyřikrát po sobě. Navíc pokaždé s nulou vzadu. „Kdy jindy nabrat sebevědomí, než po těchto úspěšných zápasech. Táborsko je těžký soupeřem, ale uděláme všechno proto, abychom bodovali a naši sérii natáhli,“ podotkl Roman West. Páteční zápas má výkop v 16.30.