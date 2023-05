/FOTOGALERIE/ Další existenční zápas mají před sebou fotbalisté Slezského FC Opava. Na jihu Čech je čeká Táborsko. Domácí Silon má v tabulce jen o tří body více, než výběr trenéra Petera Hlinky. Slovenský stratég na opavské lavičce plánuje změny v sestavě. Jedna bude i vynucená. Problémy s třísly nepustí do hry Samuela Šiguta.

Peter Hlinka | Foto: Deník/Petr Widenka

„Poslední utkání se nám vůbec nepovedlo. Chyběly nám emoce, nebylo to prostě ono. Ještě za stavu 1:2 jsme mohli s výsledkem něco udělat a alespoň uhrát bod. To se nám nepovedlo, a to i přesto, že soupeř hrál v deseti,“ vracel se k utkání s béčkem Sparty opavský trenér Peter Hlinka. „Závěr zápasu pak vyzněl v negativní realitu. Proti Táborsku musíme uspět, jiná možnost není,“ dodal slovenský kouč.

Trenér Opavy Petr Czudek o čtvrtfinálové sérii s Brnem a šancích svého týmu

Jihočeši naposledy prohráli 1:3 v Líšni. „Oběma týmům jde o hodně. Táborsko je velmi silné v ofenzivně. Dobře kombinují, na to si musíme dát pozor,“ podotkl trenér SFC Opava, který chystá změny v sestavě. „Po zápase, jakým byl ten středeční, změny musí přijít. Rozhodneme se v den utkání. Bohužel jedna bude vynucená, problémy s třísly má Samuel Šigut,“ prozradil Peter Hlinka.

Zajímavostí je fakt, že Táborsko bylo posledním soupeřem, kterého Opava v letošním ročníku porazila. Stalo se tak 30. září. Na vítězství 1:0 se podílel gólem Jakub Yunis.

Opavští po středečním neúspěchu spadali na patnáctou sestupovou příčku a tlak směrem k nim se ještě více zvýšil. „Tlak je extrémní. Musíme se s ním ale vyrovnat. Potřebujeme uspět a věřím, že Táboře se nám to může porazit,“ zakončil Peter Hlinka. Nedělní duel má výkop v 17 hodin.