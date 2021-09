„Dalibor bude ve Spartě hostovat do konce této sezony. Jeho odchod se doladil v poslední den přestupního termínu,“ řekl sportovní manažer Opavy Jaroslav Kolínek. Večerkovi dal první šanci v dospělém fotbalu trenér Radoslav Kováč.

Rodák ze Žimrovic nastoupil v nejvyšší soutěži do třiadvaceti zápasů, v některých dokonce nosil i kapitánskou pásku. Dostal se i do mládežnické reprezentace. Po odchodu Tiéhio a Schaffartzika měl Dalibor Večerka přitom místo do základní sestavy SFC Opava otevřené.

Po utkání s pražskou Duklou mluvil opavský trenér Roman West o nutném posílení týmu. Opava byla sice na přestupovém trhu aktivní, avšak pouze směrem ven. Jediným nováčkem, krom navrátilce Rataje, může být záložník David Macháček, který se s Opavou momentálně připravuje.