Pořádná prověrka čeká v sobotu na fotbalisty Slezského FC Opava. Na domácím hlavním stadionu ji prověří ligová Karviná. Do zápasu už nezasáhne polský útočník Oskar Frygier, který neuspěl na testech.

Roman West. Foto: Eliška Žídková | Foto: Deník/Roman Brhel

„Čeká nás těžký soupeř, to jednoznačně. Vím, že Opava v lize porazila Karvinou za posledních tři roky snad jen jednou. Obě mužstva budou určitě v únavě. My jednoznačně, protože za posledních pět dní máme v nohách deset tréninků,“ řekl opavský trenér Roman West. „Za poslední dva týdny jedeme každý den dvě fáze, a pokud hráči nebudou unavení v zápase proti Karviné, bylo by asi něco špatně. Museli bychom přidat plyn. Utkání pro nás každopádně zůstává důležité. Ukáže se v něm, kdo na to má, a kdo ne,“ podotkl šéf opavské lavičky.