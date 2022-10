„Máme před sebou další těžký zápas. Příbram se dostala do velmi slušné formy. Má nejofenzivnější tým v soutěži,“ řekl opavský kouč Roman West. Má pravdu. Tým od Litavky drží sérii deseti druholigových zápasů bez porážky. Skoro polovinu branek obstarala dvojice útočníků David Surmaj – Tomáš Wágner. První se trefil šestkrát, druhý má na kontě o dvě branky méně. „Příbram má důrazné a soubojové hráče. My jsme poslední dvě utkání výsledkově nezvládli, musíme se s utkáním popasovat lépe, tak abychom se odrazili do horních pater tabulky a měli na dostřel barážové příčky,“ podotkl Roman West.