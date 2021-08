„Jsem strašně rád, že jsme to otočili. Na penaltu jsem byl určený, kopal jsem je už v přípravě a bylo mi jasné, že musím vzít zodpovědnost na sebe. Věděl jsem, že mě má Opava přečteného a tak jsem změnil stranu. Zkoušel jsem si takto doprostřed s takovou intenzitou kopat penalty na posledním tréninku,“ prohlásil třiačtyřicetiletý špílmachr.

Rodák z Olomouce právě v Opavě po svém odchodu z Brna v roce 2017 našel druhý domov. Tři a půl sezony kopal za slezský celek jako hráč, v zimě se stal sportovním manažerem, jenž měl v klubu zůstat dlouhodobě. Jenže už po čtyřech měsícech a sestupu následoval vyhazov. „Proti Opavě to pro mě nebyl běžný zápas, ale věděl jsem, že se musím soustředit na sebe, abych podal adekvátní výkon,“ povídal Zavadil.

V týdnu se přitom potýkal se zdravotními problémy po druhé dávce vakcíny proti koronaviru. „Od soboty do čtvrtku mi nebylo dobře. Měl jsem už v zimě těžký průběh covidu a po první dávce vakcíny jsem tři dny ležel. Teď byla situace podobná. Na konci zápasu s Opavou mi ubývaly síly, ale vydal jsem se na maximum a mám teď týden na to se připravit na další zápas. Musím ale zaklepat, že jinak zdraví drží a cítím se velmi dobře,“ pochvaloval si nejstarší hráč druhé ligy.

Nedělní večerní souboj mezi dvěma odpadlíky z první ligy pořádně prověřil jeho fyzickou připravenost. Ráz intenzivního utkání na dlouho určila rychlá branka hostů, kterou v šestnácté minutě zaznamenal z penalty Matěj Helešic. „Bylo to hodně náročné. Opava podala dost dobrý výkon. Po penaltě jsme museli hru otevřít a oba týmy se dostávaly do šancí. O přestávce jsme si řekli, že to musíme otočit a druhá půle měla vynikající úroveň,“ lebedil si kapitán Zbrojovky.

Brňané tak mají po dvou odehraných druholigových kolech stejně jako Sparta B, Dukla Praha a Jihlava v tabulce druhé ligy plný počet šesti bodů. „Bodový zisk je velmi dobrý, takový start jsme si přáli,“ dodal Zavadil.