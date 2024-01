Jeho táta Jan válel za Opavu ve slavných dobách Kaučuku. Slezanům poté pomohl i v dobách, kdy se po ukrajinském průseru stavěli znovu na nohy, dokonce v klubu z Městských sadů pracoval i jako trenér. Sebastian Pejša by rád v budoucnu svého tátu napodobil. Nastartováno k tomu má. Aktuálně se rve o místo v druholigovém áčku Slezského FC.

Sebastian Pejša | Foto: Petr Widenka

„Vrátil jsem z hostování ve Frýdlantu a nyní bojují o místo v druholigovém áčku. Dělám všechno proto, abych se v prvním týmu udržel,“ podotkl Sebastian Pejša. Od trenéra Miloslava Brožka dostává celkem dost prostoru. „Zatím z toho nechci dělat předčasné závěry, každopádně za důvěru jsem moc rád. Na konci přípravy si sedneme a všechno vyhodnotíme. Jak jsem řekl, moc bych si přál v prvním týmu Opavy zůstat,“ přeje si talentovaný fotbalista.

Jeho táta Jan patřil k velkým postavám opavského fotbalu. Za Kaučuk naskočil do jednadevadesáti zápasů v lize, v nich vstřelil šest branek. „Tátu si z hřiště nepamatuji, hrát jsem ho neviděl. Vnímal jsem ho v Opavě až jako trenéra,“ přibližuje Sebastian Pejša. Jeho otec momentálně ve slezské metropoli nežije. „Skoro každý den si ale voláme, fotbal řešíme permanentně. Hodně mi radí,“ prozrazuje devatenáctiletý fotbalista, který se na rozdíl od svého otce narodil v Opavě. „Jsem kovaný Opavák,“ říká hrdě. Obdobně jako táta, nastupuje v obraně. „Mám to tak odmala. Vždycky mě trenéři dávali do obrany. Není už hraji stopera, máme to asi tak v rodině dané,“ usmívá se talentovaný fotbalista.

Jako velké pozitivum vidí fakt, že se má možnost učit po boku Jiří Janoščína. „Jirka je pro mě velkou pomocí, hodně na mě mluví, a to je důležité,“ pochvaluje si spolupráci s ostříleným parťákem.

Podzimní část strávil Sebastian Pejša na hostování v třetiligovém Frýdlantu nad Ostravicí. „Byla to pro mě ohromná zkušenost. Mohl jsem si zahrát v osmnácti třetí ligu dospělých. Kluci tam byli v pohodě, navíc MSFL má velmi slušnou kvalitu,“ zvedá prst Sebastian Pejša.

Vedle fotbalu myslí mladý fotbalista fotbalista myslet taky na školu. Letos má před sebou totiž maturitu na Střední průmyslové škole stavební v Opavě. „Snažím se fotbal skloubit se školou. Mám individuální studijní plán. Věřím, že to zvládnu. Maturita je pro mě prioritou,“ zakončil povídání Sebastian Pejša.