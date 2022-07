Petře, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl pomoci Slezskému FC Opava? Kdo vás oslovil? Byl jsem osloven panem Lukášem Petříkem, rozhodl jsem se pomoci, protože mám SFC rád a myslím si, že pomoci můžu. Chtěl bych ukázat, co umím.

Můžete prozradit, co je hlavním účelem vaší pomoci?

Zlepšit vnímání SFC jako značky, hledání nových obchodních příležitostí a nákladová i procesní optimalizace. Sportovní stránka jde zcela mimo mě.

Na co je třeba se v Opavě nejdříve zaměřit? Co je podle vás největší problém současného SFC?

Jsem ve funkci pár hodin, takže jsou to jen pohledy zvenčí. V klubu musí táhnout všichni za jeden provaz, musí následovat jasně danou vizi a neuhýbat z ní. Tím v klubu myslím i fanoušky. Vnímám skupinky, které si nerozumí, urážejí se a takhle by to být nemělo. Je to negativní signál směrem do společnosti i k potenciálním partnerům. Přesný opak toho, jak se prezentuje například opavský basket.

Zatím jste se domluvili na měsíční spolupráci, to se dá za tak krátký časový úsek stihnout?

Takhle to není, jsme domluveni na rok s tím, že do konce srpna je má fixní složka odměny 1 Kč. Navíc jsou i jasně dané podmínky v případě, že budou obě strany chtít pokračovat. Troufám si říct, že základní nastavení fungování klubu a práce směrem k partnerům se nastavit dá, vždyť je to o pár lidech.

SFC chce být černým koněm. Dál hledá posily a pracuje na zajištění rozpočtu

Vaše společnost již Slezský FC Opava podporuje, dá se očekávat ještě větší podpora?

Nechci míchat svou práci pro SFC a svou firmu, jsou to pro mě odlišné věci. Myslím si, že SFC může těžit z mých aktivit mimo SFC. Klub podporujeme několik let materiálně, teď bude probíhat i podpora směrem k mládeži ve spojení s naší akademií.

Na tiskové konferenci bylo řečeno, že SFC má finančně pokrytou podzimní část. Jak obtížné bude naplnit jaro?

Těžká otázka, nevím. Rád bych věřil, že to možné je, ale znova - jsem ve funkci pár hodin.

V Opavě se dlouhodobě mluví o hledání strategického partnera. Vlastně od dob Kaučuku se tohle nedaří. Jaký je na to váš názor? Je vůbec možné sehnat takového partnera?

Pokud bude klub generovat přidanou hodnotu pro strategického partnera, je to možné. Ovšem teď takovou hodnotu nevidím. Konkrétně tím mám na mysli, že by pro partnera spojení s Opavou muselo mít větší přesah než to, že dá do klubu peníze a tím to pro něj končí. Cílová skupina může být nová společnost ve městě, společnost, která potřebuje pomoci zlepšit povědomí o své značce, nová společnost v republice, která potřebuje vytvořit halo efekt.

Není tomu tak dávno, kdy jste se ucházel o post ředitele SFC Opava. Stále vás to láká?

V současné době si myslím, že mám aktivit víc, než by si má snoubenka a lidé okolo mě přáli. (směje se)

Opavští fanoušci si od vás hodně slibují, berete to jako velký závazek?

Upřímně musím říct, že mě těší pozitivní ohlasy od fanoušků a od mého okolí, ale žádnou vědu bych z toho nedělal. Budu dělat to, v co věřím a co si myslím, že je nejlepší pro klub, protože nikdo ze zaměstnanců klubu nemůže být víc než to, co SFC představuje. Na mě si za pár let nikdo nevzpomene, ale byl bych rád, kdyby si lidé vzpomněli na mou práci.

Vedle podnikání a nyní práci v SFC ještě trénujete Oldřišov, dá se říci, že jste na roztrhání…

No já jsem ale hlavně procesní inženýr a konzultant pro velké národní i nadnárodní společnosti. Zatím se vše zvládá a myslím, že jak se věci utřepou, nebude to nic, co bych nezvládl. Oldřišov je taková moje srdcovka, strašně moc se mi líbí, jak se tam fotbal dělá.