Lukáši, nedávno skončená sezona se Opavě vůbec nepovedla, proč? Nepovedla se výsledkově, souhlasím. Přesto tvrdím, že herně jsme až na pár nevydařených utkání problémy neměli. Několik zápasů jsme zbytečně zremizovali, především v závěrech utkání, a to se podepsalo i na psychice mužstva. Často jsme byli fotbalovější, dominantnější, ale nedali jsme potřebný druhý gól a tam se utkání především ve druhé lize lámou. V průběhu sezony jsme přivedli dva útočníky, kteří nám s góly měli pomoci. Oba dva s prvoligovými zkušenostmi. Bohužel u jednoho se objevily závažné zdravotní problémy a druhý nenaplnil očekávání. Pozitivem byla velmi dobrá obranná činnost mužstva, kde jsme obdrželi druhý nejmenší počet branek v soutěži. Podařilo se nám také zapracovat další odchovance do kádru A-mužstva, což mě těší. Kladně se dá také hodnotit fakt, že těžká sezona odkryla pravou tvář a charakter mužstva. Dnes víme, s jakými hráči nechceme v létě dále pracovat.

Jaroslav Kolínek dokonce mluvil o útoku na barážové příčky, nakonec jste se zachraňovali pět minut po dvanácté…

V létě za předchozího vedení odešlo několik klíčových hráčů a nahradit je nebylo jednoduché, to si přiznejme. Dá se říci, že většina těchto hráčů přestoupila do klubů první ligy a to byla trošku daň za úspěch. Je v pořádku, že měl Jarda Kolínek v pozici sportovního manažera ty nejvyšší ambice. Šel s kůží na trh, ale stojím si za tím, že kvalita kádru neodpovídala záchraně v posledním kole. Všichni víte, že velkým problémem bylo střílení branek. Na kdyby se ale nehraje. Bohužel jsme poztráceli minimálně 14 bodů v utkáních, která jsme měli z mého pohledu jasně zvládnout. Druhá liga byla v letošním ročníku extrémně vyrovnaná a tím pádem hranice úspěchu a neúspěchu byla pro každý klub v soutěži velmi tenká.

Během sezony se na opavské lavičce vystřídali tři trenéři, což není také značka ideál…

Jednoznačně to není trend, ve kterém chceme pokračovat. Věřím, že v osobě trenéra Brožka jsme však našli to, co jsme celou dobu hledali. Proto bylo naší prioritou spolupráci s trenérem prodloužit. Dobrou práci v tomto směru odvedl jak Jarda Kolínek, tak Martin Latka. Na druhé straně to není nijak výjimečná situace. I v době, kdy Opava hrála první ligu, se také v jedné sezoně vystřídali hned tři trenéři. V rámci letošního ročníku druhé ligy se k tomuto kroku rozhodlo i několik našich konkurentů, což přikládáme za význam právě extrémní vyrovnaností soutěže.



Během jarní části posílil sportovní úsek Martin Latka, sportovním manažerem je přitom Jaroslav Kolínek. Který z nich má větší pravomoce a hlavní zodpovědnost za sportovní chod klubu?

Tak především, Martin Latka je místopředsedou představenstva. Ale tím, jak úspěšnou hráčskou kariéru prožil, má jednoznačně nejblíže sportovnímu úseku, se kterým je v neustálém kontaktu. Jako člen představenstva má však daleko větší zodpovědnost za chod a řízení klubu. Jarda Kolínek působí v roli sportovního manažera, kde je v jeho gesci ryze sportovní stránka klubu, za kterou nese svou část zodpovědnosti.

Jak momentálně vypadá aktuální situace ohledně slovenského partnera A.I.K? Podepsalo se memorandum, co bude nyní následovat?

Je paradox, že se po dlouhé době podaří najít partnera, který je ochoten do SFC, navíc v dnešní ekonomicky těžké době, napumpovat desítky milionu korun, ale neustále se kolem toho spekuluje. To mi opravdu vadí! Společnost A.I.K. uzavřelo s vlastníkem klubu, což je v tomto případě Statutární město Opava, memorandum o spolupráci, které zastupitelstvo města řádně projednalo a následně i schválilo. Co by mělo nyní následovat? To je dáno memorandem a uzavřením smluvních dokumentů, které s tímto souvisí. V rámci dalších detailů je to však spíše dotaz na majitele klubu, nikoliv na předsedu představenstva. Z mé pozice mi toto nepřísluší více rozebírat i v návaznosti na dodržení mlčenlivosti.

Splnil již tento partner všechny podmínky, ke kterým se v memorandu zavázal?

Souvisí to s mou předešlou odpovědí. Omlouvám se, ale z mé pozice to tedy nemohu více konkretizovat. Jestli však narážíte na finanční stránku věci, tak vás mohu ubezpečit, že společnost A.I.K. spol. s.r.o. plní vše, co bylo dohodnuto.

Není žádným tajemstvím, že SFC Opava se nenachází momentálně v dobré finanční kondici. Hráči nedostávají výplaty v řádném termínu. Máte mít také závazky po splatnosti k dodavatelům. Můžete to rozvést?

Po loňské ekonomicky ztrátové sezoně jsme s pomocí majitele dokázali postavit klub na nohy a hrát druhou ligu. Nebyli jsme žádat zastupitele o půjčky do klubu. Přitom jsme dofinancovali některé závazky z loňské sezony. I to je jeden z důvodů, proč se mohou některé platby v řádech dnů opožďovat. S odměnami hráčů a trenérů jsme nyní byli ve čtrnáctidenním skluzu. S dodavateli situaci průběžně individuálně řešíme a vycházejí nám maximálně vstříc, za což jim děkuji. Není to však nic dramatického a ve srovnání s většinou klubů první nebo druhé ligy jsme pořád v dobré finanční kondici i platební morálce.

Výbor spolku, který má pod sebou mládežnické celky SFC Opava, před nedávnem rozeslal otevřený dopis, ve kterém upozorňuje na nedostatečnou spolupráci ze strany akciové společnosti. Co na to říkáte?

O tomto dopise jsem se doslechl, ale nemohu jej více komentovat, jelikož jsem nebyl mezi příjemci. Pokud v něm ale kdokoli tvrdí, že akciová společnost nechce spolupracovat s mládeží, tak šíří úmyslně nepravdivou informaci. Představenstvo společnosti ale nemá zájem řešit vnitřní záležitosti obou subjektů s těmi členy spolku, kteří působí aktivně v konkurenčních klubech. Podobná situace nemá v rámci fotbalového hnutí obdoby! Je to absolutně nepřípustné. Nicméně vztah směrem k zapsanému spolku řeší přímo gesční náměstek města Opavy pan Vladimír Schreier.

Před sezonou se mluvilo o tom, že chcete opavské béčko dostat do MSFL. Tým hrál nahoře, ovšem závěr sezony byl rozpačitý. Trenérům chyběli hráči, v jednom utkání musel dokonce do hry náhradní brankář. A to by se takové organizaci, jakou je SFC Opava stávat nemělo…

Musím zdůraznit, že jsme před uplynulou sezonou z naší strany nevyhlašovali postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. A to především z důvodů, že naše priorita byla dát do kupy hlavně náš A-tým ve F:NL. O vidině vyhrát divizi jsme začali nahlas mluvit až po úspěšné podzimní části. Nechtěli jsme být alibisté, obzvlášť po tom, kdy jsme po podzimní části sezony byli na prvním místě. Obecné poslání B-týmů je hlavně v zapracování mladých hráčů do profesionálního fotbalu a také možnost zápasového vytížení hráčů, kteří z nějakých důvodů nehráli utkání za A-tým. V tomto směru jsme byli spokojení. Ke konci soutěže jsme bojovali skutečně s počty hráčů, jelikož A-tým skončil o více než 14 dní dříve a z mládeže jsme hráče ve větším počtu posunout nemohli. Mládež sama bojovala s počty svých fotbalistů. Tento problém se však netýkal pouze našeho klubu, ale i například Baníku Ostrava, který dokonce dohrával třetí ligu ve 12,13 hráčích.

V neděli začínáte s přípravou na nový soutěžní ročník, pozitivem je určitě angažování trenéra Brožka. Na poměry druhé ligy disponujete širokým realizačním týmem. Budete ho redukovat?

Jak jsem již zmínil. Naší prioritou bylo, aby trenér Brožek v klubu pokračoval, jelikož jsme s jeho prací byli spokojeni. Stejně tak s prací asistentů, masérů a členů realizačního týmu. Máme nastavený model s širším počtem členů a společně s Martinem Latkou i Jardou Kolínkem si budeme vyhodnocovat jeho finální podobu směrem do nové sezony. Vše se však bude odvíjet od financí.

Změnami projde hráčský kádr, skončil brankář Lasák..

Ke změnám určitě dojde, což lze po nevydařené loňské sezoně očekávat. Plánujeme tým okysličit o nové hráče a především psychicky odolné kluky s vítěznou mentalitou. O některé hráče je zájem z jiných klubů. Každopádně všechny změny v hráčském kádru budeme postupně zveřejňovat. S Kryštofem Lasákem jsme se dohodli na tom, že si může hledat nové angažmá, i proto jsme přivedli brankáře Richtera.

Co je třeba udělat pro to, aby se loňská sezona neopakovala? A je to vůbec v silách současného SFC Opava?

Hráči mají v Opavě skvělé podmínky pro to, aby byly výsledky daleko lepší než v nedávno skončené sezoně. Věříme, že vhodné doplnění kádru pomůže. V týmu jsou hráči, kteří mají kvalitu a o které se budeme chtít i nadále opírat. Jsem přesvědčený, že nová sezona přinese všem fanouškům více radosti.

Sportovní manažer Jaroslav Kolínek hovoří o útoku na barážové příčky. Jak toho docílit za aktuální složité ekonomické situace klubu?

Jak jste řekl, na prvním místě musí být zdravá ekonomika klubu, na to se historicky v Opavě zapomínalo. Pokud se nám povede dotáhnout příchody vytipovaných hráčů, tak i v omezených, ale přesto velmi slušných podmínkách, poskládáme kádr, který může případně útočit na barážová místa. Pokud mohu hodnotit ekonomickou situaci, tak v případě, že se naplní ekonomické zabezpečení díky stávajícím partnerům a také podle memoranda budeme mít dostatek finančních prostředků. Mám omezené informace, protože vše řeší akcionář, ale postoj zapsaného spolku a jeho snaha chovat se jako soukromá společnost, která si vše bude řídit sama bez účasti akcionáře, velmi zkomplikovala dané jednání s investory.