Opava s exústeckým Bílkem v základní sestavě kopala hned v úvodu dva rohové kopy. Oba zahrával Bílek. Ve druhém případě se dostal k zakončení Janoščin, ale hlavičkoval nad. Ještě předtím našel Pikul Didibu, jehož hlavička těsně minula bránu. Po necelé čtvrthodině se naskytla standardka Armě. K míči se postavil Gedeon, ale jeho pokus z pětadvacetimetrové distance žádné nebezpečí nepřinesl. Ve 21. minutě bylo pořádné horko v šestnáctce Severočechů. Na Celbův centr se snažil dosáhnout Rataj, to se mu nepovedlo. Ke střele se nakonec dostal Ščudla, jeho pokus byl zablokován. Odraženého míče se zmocnil Bílek, ten se na hranici šestnáctky ještě efektně uvolnil, a vystřelil, brankář Němec ovšem jeho pokus chytil. Ve 34. minutě si hezky vyměnili Celba balon s Darmovzalem. Z této akce vyústil rohový kop, odraženého míče se zmocnil Pikul, přesným centrem našel hlavu Žídka, ovšem gólman Němec hosty podržel. Pět minut před poločasem měl velkou šanci Rataj, ale nedal. Následně pálil mimo Didiba.

Do druhého poločasu nastoupil místo Bílka Šigut a po chvilce dal o sobě vědět, když parádní ranou pořádně protáhl gólmana Němce, který míč vyrazil na roh. Po jeho zahrání měl tutovku Didiba, I toho excelentně vychytal Němec. Vzápětí měli Slezané další šanci, kdy míč proletěl vápnem, ale nikdo ho netrefil. A znovu Šigut, tentokrát zakončoval hlavou po centru Helešice, Němec opět lapil. Opava mačkala Armu jak citron. V 65. minutě byl ve vápně faulován Emmrem Celba a Opavští kopali penaltu. Bohužel Helešic poslal balon vedle brány. Trenér West sáhl ke střídání a tomu vyšlo. Po necelých deseti minutách pobytu na hřišti totiž poslal favorita do vedení Kopečného, který zužitkoval výbornou přihrávku Kramáře. A Kopečný měl na kopačce i druhý gól, na brankové čáře trefil protihráče. To už hráli hosté v deseti, protože předčasně pod sprchy putoval Emmer, když viděl druhou žlutou kartu za faul na Celbu. Pět minut před koncem se v dobré šanci zjevil Kramář, ovšem byl zablokován. Na konečných 2:0 upravil ve třetí minutě nastavení Šigut.

Slezský FC Opava - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)

Branky: 74. Kopečný, 90+3. Šigut. Rozhodčí: Starý – Vlček, Slavíček. ŽK: Ščudla - Krobot. Emmer. ČK: 81. Emmer. Diváci: 2030.

SFC Opava: Digaňa – Celba, Žídek, Janoščín, Šcudla – Bílek (46. Šigut), Didiba – Darmovzal (90.Gorčica), Pikul (78. Macháček), Helešic (69. Kopečný) – Rataj (69. Kramář). Trenér: Roman West.

FK Ústí nad Labem: Němec – Strada, Hudec, Čítek, Kurka – Gedeon, Miskovič (46. Černý, 85. Kroupa) – D. Černý, Čičovský, Emmer – Krobot. Trenér: Martin Hašek.