„Do prvního poločasu nastoupili za Baník i hráči z áčka, kteří mají kvalitu. Pro nás to ale nebylo tak běžecky náročné, jako ve druhé půli, když nastoupili mladíci,“ řekl na úvod svého hodnocení trenér Hlučína Filip Smékal. Ve 34. minutě šli hosté do vedení. Po centrovaném míči se balon odrazil k Drozdovi ten nechytatelnou dělovkou propálil Lapeše. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Zajíček svedl sprinterský souboj s Fulnekem, byl úspěšný, dokázal i vystřelit a Letáček byl bez šance. V závěru mohl výsledek otočit Dominik Smékal, ale z dobré pozice přestřelil bránu.

Druhý poločas byl ještě zajímavější. Baník mohl znovu poslat do vedení Drozd. „Byla proti nám nařízená penalta, musím říci, že z kategorie přísných,“ poznamenal domácí stratég. Jenomže Drozd trefil tyč a skóre se neměnilo. „My jsme si potom vytvořili slušný tlak. Věřil jsem, že utkání, co nejdříve rozhodneme,“ podotkl šéf hlučínské lavičky. Hlučínští si začali vytvářet šance. Největší tutovky zazdili Plesník s Mládkem.

Nakonec to bylo ale béčko Baníku, kdo šel do vedení. „Nechali jsme volnou levou stranu a soupeř toho využil,“ pronesl Filip Smékal. Trefil se Barkov. Hlučínští ale na kolena nepadli. Běžela 85. minuta. Tomšů získal ztracený balon, Dominik Smékal poslal přesný centr do vápna a Lehnert vyrovnal. „Hráče jsem musel uklidňovat, ať neblázní,“ pokračoval hlučínský stratég. Ve třetí minutě nastavení Mládek nahrál Šindlerovi, jeho pokus Letáček ještě zlikvidoval, avšak na zakončení Zajíčka byla krátký – 3:2. „Jsme v euforii. Takový to obrat jsem během své trenérské kariéry nezažil. Pro mě, jakožto odchovance Baníku to byl velký zápas. Kluky musím moc pochválit. Za tři body jsem moc rád. Nyní máme volno, pak už ale musíme přepnout na pohárový duel s Líšní,“ zakončil Filip Smékal.

Hlučín – Baník Ostrava 3:2 (1:1)

Branky: 38. Zajíček, 85. Lehnert, 90+3. Zajíček - 34. Drozd, 81. Barkov. Rozhodčí: Bebenek - Macrineanu, Habermann. ŽK: Plesník, Mládek - Chukwudi, Zálešák, Smékal, Říha. Diváci: 362.

FC Hlučín: Lapeš - Lehnert, Hasala, Plesník (87. Ptáček), Tomšů - Buchvaldek (71. Šindler), Holzer (56. Praus) - Zajíček, Mládek, Moučka (71. Putyera) – Smékal. Trenér: Filip Smékal.