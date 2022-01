„Dostali jsme tři góly od Hlučína, teď pět od Uničova, to není vůbec dobrá vizitka,“ posteskl si trenér Opavy Roman West. „Jsem zklamaný i z prvního poločasu. Se soupeřem jsme si měli jednoznačně poradit. Dali jsme tyčku, měli dvě šance. Výsledek měl vyznít úplně jinak,“ zlobil se kouč Slezského FC Opava.

„Ve druhém poločase jsme dali šanci opět našim mladým hráčům, někteří z nich hráli loni jenom divizi. Je to pro ně skok,“ poznamenal West.

David Galvas opět obul brusle, v noci sleduje synovce v Chicagu

Opava je momentálně v tvrdé přípravě. „Věnujeme se důsledně tréninkovému procesu, jsme v únavě. Na to se ale vymlouvat nemůžeme. Nemůžeme si dovolit dostat od třetiligového soupeře pět branek,“ štvalo opavského kouče. „V dalším týdnu zvolníme, půjdeme do jedné tréninkové fáze, aby se kluci z únavy dostali,“ nastínil Roman West, který mimo jiné pochválil novou akvizici Michala Bílka.

Opavu čeká další přípravný zápas, a to s Vratimovem. Trenér vyhlíží také soustředění. „Uvidíme, jak se bude vyvíjte epidemiologická situace. Pokud nevyjde Turecko, máme ve hře Chorvatsko. Soustředění je ale nutnost," podotkl Roman West.

„Jsem spokojený, že se nám podařilo vstřelit pět branek. Na obou stranách byly ale velké chyby v obraně. Opavě to docela skřípalo, bylo to až do oči bijící. Vůbec se nedokázala ve druhém poločase zajišťovat,“ vzal si slovo trenér Uničova Jiří Neček.

Zkušený kouč s opavskou minulostí je na uničovské lavičce krátce. „Mám hráče teprve tři týdny. Zatím dostávají velké pecky. Snažím se je vést k profesionalizmu. Řekl jsem jim, že budeme trénovat, jak v lize. Je to o přístupu, a ten mají dobrý,“ chválil uničovský kouč.

Do Opavy se Jiří Neček těšil. „Opava je mou srdeční záležitostí. Rád jsem viděl známé tváře. Konečně i Džekyho. Zahřálo mě u srdce, že na mě nezapomněli, bylo to milé,“ uzavřel.

Slezský FC Opava – Uničov 3:5 (1:2)

Branky: Rataj, Kramář, Šigut – Kasal 2, Krč 2, Svoboda

Opava: I. poločas: Lasák – Kopečný, Rychlý, Janoščín, Kadlec - Janjuš, Bílek, Didiba, Helešic - Rataj, Pikul. II. poločas: Digaňa - Celba, Helebrand, Blažej, Celta - Putyera, Gorčica, Jelínek, Šigut, Kirschner – Kramář. Trenér: Roman West.

Uničov: Uvízl (46. Kvapil) – Diblík, Vejvoda, Koutný, Mučka – Svoboda (46. Vybíral), Kasal (46. Kamas), Ambrozek, Bača – Krč - Komenda (46. Šidlík). Trenér: Jiří Neček.