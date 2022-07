Opaváci vystrčili poprvé růžky v 6. minutě, kdy se uvolnil u lajny Pikul, před bránou hledal Šiguta, ten ale míč do sítě nedostal. Ještě předtím na druhé straně střílel do středu brány Kateřiňák. Ve 23. minutě byla k vidění nenápadná hlavička Kadlece, která jen o kousek minula Hasalíkovu branku. Třinec toho v první části úvodního dějství moc nepředvedl. Za zmínku stála sna jen střela, kterou vyslal Kania. V závěru prvního poločasu ještě nebezpečně vystřelil Kateřiňák.

Video: Opavský kouč Roman West komentuje generálku s Třincem

Po přestávce si vzal slovo jako první Šigut, který po obléhání branky Kerla trefil tyč. O sedm minut později odmítl vstřelit gól Pikul. Dostal se až před branku, místo střely ale volil nahrávku na Šiguta, avšak se ten se míči nedostal. Další šanci Opavy měl Šigut, Kerl byl proti. Na druhé straně pálil z trestného kopu mimo bránu z trestného kopu Machuča. Chvíli na to se do šance dostal Holík, ale skóre se neměnilo. Deset minut před koncem udělala Opava povedenou akci. Kopečný přesným centrem našel Dolechka a ten uklidil balon do sítě. V téže minutě šel ze hry Rataj, který přitom nastoupil ve druhém poločase jako střídající hráč. „Pokud někdo nechce běhat, nemůže hrát,“ okomentoval rychlou změnu opavský trenér Roman West.

Třinec – SFC Opava 0:1 (0:1)

Branka: 80. Dolechek.

Třinec: Hasalík (46. Kerl) – Jursa (65. Szewieczek), Brak, Straňák (70. Zogata), Hýbl (70. Tandara) – Machuča, Habusta – Omasta, Kateřiňák, Kania (65. Obadal) – Samiec (52. Holík). Trenér: Martin Zbončák

Opava: Číž – Kadlec, Bílek, Janoščín, Kopečný – Macháček, Rychlý (65. Gorčica), Dostál (46. Rataj, 80. Janjuš), Pikul (72. Dolechek), Šigut – Kramář. Trenér: Roman West