První slovo v utkání si vzala Opava. Helešic centrem ze strany našel Žídka, jehož hlavičkový pokus ale skončil v náruči připraveného brankáře Bárty. Hanáci prakticky udeřili z první akce. Po rohovém kopu se do zakončení dostal Omale, Digańa jeho pokus zneškodnil, ovšem hostující záložník dostal možnost druhé šance a to už byl slovenský gólman v opavských službách krátký- 0:1. O šest minut později mohlo být srovnáno. Šigut se uvolnil, míč jako na zlatém podnosu nechystal Helešicovi, toho ke smůle domácích ale vychytal Bárta. Ve 22. minutě dal o sobě vědět opavský odchovanec Jan Schaffartzik. Opřel se do míče zhruba ze čtyřicetimetrové distance a Digańa měl velké problémy, balon vyrazil na roh. Dvě minuty na to měl na druhé straně tutovku Darmovzal. Po Helešicově vybídnutí ovšem pálil vysoko nad. Ve 32. minutě kopali Slezané trestný kop. Míč si vzal Helešic a parádní střelou vyrovnal. O šest minut později se rozběhl Darmovzal, místo přihrávky na volného protihráče ale volil střelu a nadějně vyhlížející šance vyšuměla do ztracena.