/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Opavy se i v šestém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dostali do gólových šancí. Ty ale nebyly proměněny. To domácí Dukla byla gólová. Opavě nakonec dala trojku, vyhrála 3:1 a pojistila si první flek v soutěži. Naopak loňský ligista je krůček od sestupových vod.

Jiří Janoščín | Foto: Deník/František Géla

„Neřekl, že by to až tak bylo o neproměněných šancí. Nebylo jich tolik, co proti Chrudimi. Co nás sráželo, byly jednoduché ztráty, kdy si otvíráme celou obranu,“ hledal příčiny porážky opavský obránce Jiří Janoščín. „V momentě, kdy balon ztratíme, tak soupeř má strašně moc místa nás překonávat, to se mu dařilo. Dostali jsme ho na koně už na začátku, kdy uděláme chybu hned ve druhé minutě a soupeř jde sám na branku, naštěstí to nevyřeší. Celkově těch ztrát bylo strašně moc. Duklu jsme do šancí dostávali sami. Děláme více a více chyb,“ popisoval současný stav Opavy zkušený obránce.