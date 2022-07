Na zápas se přijel podívat i bývalý reprezentant a poté úspěšný trenér Pavel Hapal. Důvod? V dresu Povážské Bystrice nastoupil jeho syn Ondřej. Byl to nováček druhé nejvyšší slovenské soutěže, kdo se dostal rychle do vedení. V úvodu hrál aktivně, trefil tyč a brzy přidal druhý gól. Šance měla ale i Opava. Například Macháček z dobré pozice přestřelil bránu.

Podívejte se: Opaváci se předvedli v Německu! Na kluky jsme pyšní, řekl trenér

Po přestávce měla Opava více ze hry. Dostávala se do šancí. Po necelé hodině hry se prosadil Dolechek a snížil na 1:2. Následovala série neproměněných gólovek. Vyrovnat mohl sedm minut před koncem Rataj. Bohužel neproměnil pokutový kop. Hostující gólman jeho střelu vystihl. Opavští se nakonec zaslouženého vyrovnání dočkali. Bílek s Černým rozehráli roh na krátko. Posledně jmenovaný našel nakonec Latoně a ten upravil na konečných 2:2. „První poločas byl hodně vyrovnaný, takový místy nahoru, dolů. Chvíli jsme byli ve hře my, chvílí hosté. Obě mužstva měla tři šance, bohužel se ukázala naše neproduktivita. Oni ty góly dali, my ne,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Roman West. „Ve druhém poločase byla naše sestava lepší. Šanci byla spousta. Byli jsme blízko toho, abychom utkání vyhráli. Ale nedali jsme šance. Jsem rád, že mužstvo ukázalo charakter, když dokázalo z 0:2 vyrovnat na 2:2,“ těšilo trenéra. „Vypadá to, že máme lepší druhé poločasy. Paradoxem ale je, že dnes ten první odehrála sestava, která končila na Spartě, kde byla lepší. Teď tomu bylo naopak. Výkonnostně se to otočilo,“ podotkl opavský stratég.

V pondělí odjíždí Opavští na soustředění do Polska. „Čekají nás dvoufázové tréninky, budeme hodně trénovat. Máme v programu dva zápasy. Ve středu s Frýdkem – Místkem a v sobotu s Odrou Opole,“ zakončil West, s tím, že do Polska bere všechny testované hráče.

Slezský FC Opava – Povážská Bystrica 2:2 (0:2)

Branky Opavy: 59. Dolechek, 87. Latoň.

Opava, I. poločas: Číž – Ahmed, Rychlý, Janoščín, Ščudla – Machado, Macháček – Šigut, Pikul, Dostál – Kramář. II. Poločas: Lasák – Ahmed (65. Celta), Helebrand, Latoň, Kadlec – Gorčica, Bílek – Dolechek, Černý, Janjuš – Rataj. Trenér: Roman West.