Do opavské sestavy hlásili návrat Pikul s Didibou, premiéru v základní jedenáctce si letos odbyl Ščudla, naopak ze stadionu zmizela obrovská reklama na Marlenku. Na první vážnější moment se čekalo dvě minuty, to z otočky pálil vedle brány Buchvaldek. O pět minut později pálil nad Souček. Po faulu na něj se o pár chvilek později nabídla Dukle dobrá standardka. Souček ale míč nekopl ideálně a Didiba ho v pohodě odkopl. Opavští v první fázi zápasu gólmana Reichla příliš nezaměstnávali. Dvakrát se do míče opřel Didiba, jednou pálil mimo a ve druhém případě trefil protihráče. Pak ale začal výběr trenéra Westa zlobit, a to dost. Jeho hra šla nahoru. Ve 27. minutě už Opava zahrozila pořádně, když Rataj trefil břevno. O osm minut později předvedli Slezané skvostnou akci. Balon se dostal od Darmovzala a Pikula k Ratajovi, který mířil přesně – 1:0. Dukla kontrovala jedovkou Kozla. Střílet ale umí také Celba, jehož pumelici chyběly centimetry. V samotném závěru domácí své vedení navýšili, když se hlavou po rohovém kopu Pikula trefil Janoščín. Celé akci předcházela chyba Kulhánka, ze které Pikul vytěžil rohový kop.