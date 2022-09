Opava vstoupila do pátečního duelu bez Pikula s Bílkem, ale s novou posilou Yunisem na lavičce. Do první šance se hned v úvodu mohl dostat Rataj, ovšem gólman Floder byl u míče dříve. Ve 12. minutě poslal dlouhý balon Janoščín a Kopečného, který měl ve vápně prostor, měl v plánu obejít brankáře, avšak ten jeho úmysl vystihl. Celkově ale v první části úvodního dějství příliš zajímavých momentů k vidění nebylo. Hosté se k přímému ohrožení Lasákovy branky prakticky nedostali. Dali o sobě vědět až dvě minuty před poločasem. Kejř prošel přes Helebranda, jenomže míč si předkopl a Lasák ho v pohodě zneškodnil. Ještě předtím na druhé straně pálil Kramář nad. V nastaveném časem utekl po lajně Kramář, nacentroval na Kopečného ten ale zakončoval s faulem a do kabin se šlo za bezbrankového stavu.