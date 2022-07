Opavští měli od úvodních minut převahu a vytvářeli si šance. Tu první měl Ščudla, o pár chvilek později se do vápna probil Bílek, ovšem brankář jeho střelu vyrazil. Po půlhodině hry uvolnil Macháček hezky Pikula, ten ale zakončoval střelou do prázdné branky. O šest minut později se Opavští dočkali. Hezkou akci zakončil střelou do odkryté brány Kopečný – 1:0. Hosté se k opavské brance příliš nedostávali. Za zmínku stála snad jen střela Tiahla, kterou Čiž v pohodě zlikvidoval.