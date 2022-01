Po přestávce se hra v poli vyrovnala. „My jsme mohli jít do vedení, ale Rataj velkou šanci neproměnil,“ litoval šéf opavské lavičky. Minutu před koncem se Slezanům podařilo vstřelit vítězný gól, když se po akci Putyery a Janjuše prosadil Didiba. „Do přípravy jsme vstoupili vítězně. Je to povzbuzení pro hráče, protože šli do utkání z těžkých tréninků, ve kterých pracovali pod tlakem,“ řekl ještě West.

Derby v Opavě se odkládá, v kabině Ostravy řádí covid

V opavské sestavě chyběli marodil Darmovzal, Bílek a Helebrand. „Všichni tři by se měli v pondělí zapojit do tréninku a být připraveni pro sobotní duel s Hlučínem,“ přišel s pozitivní informací trenér Slezského FC Opava, který ještě okomentoval aktuální situaci okolo Jana Žídka: „Honza začal s přípravou, v jeho případě nechceme nic uspěchat. Pomalu mu dávkujeme zátěž. Vypadá to, že by mohl na chvíli naskočit do třetího, čtvrtého přípravného utkání."

Sigma Olomouc B – SFC Opava 1:2 (1:1)

Branky: 36. Langer – 26. Kramář, 89. Didiba.

SFC Opava, I. poločas: Digaňa – Kopečný, Janoščín, Rychlý, Celba – Helešic, Macháček, Šigut, Kadlec - Pikul, Kramář. II. poločas: Lasák - Putyera, Nemšovský, Vrána, Ščudla - Janjuš, Jelínek, Didiba, Gorčica, Kirschner – Rataj. Trenér: Roman West.