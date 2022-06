Slezané půjdou do sezony z obměněným realizačním týmem. Do Táborska odešli Michal Hampel s Davidem Mikulou, do Karviné David Hampel a skončil i masér Kamil Bitta. Brankáře má nově na starosti Lukáš Godula, novým asistentem se stal David Vavruška a kondičním trenérem bude na externí bázi Jakub Ihnatišin. „Realizační tým prošel změnami. Věřím, že nám to bude šlapat,“ řekl opavský trenér Roman West, který přivítal i několik nováčků v kabině. „Spoustu hráčů odešlo. Pravděpodobně budou chybět. Je to ale vizitka, že tady pracujeme dobře, že o hráče byl zájem a odešli za lepším. Věřím, že ti kteří v loňské sezoně tolik minut nenahráli jako Macháček, Kopečný, Ščudla nebo Bílek, by je mohli nahradit. Máme tady kluky na zkoušku. Uvidíme, jak se ukáži. Není vyloučeno, že se ještě někdo nový u nás objeví,“ podotkl trenér.