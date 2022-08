Opava měla výborný vstup do zápasu a Dukla si musela připadat jako na kolotoči. Hned ve druhé minutě dostal dobrou přihrávku Helebrand, ten dostal míč do vápna. K vidění byla série odrazů. Nakonec Kramářův pokus zablokoval Piroch. Opavští byli při chuti. Na řadu přišlo hezké uvolnění Šiguta a jeho střela. Z té domácí vytěžili dva rohové kopy v řadě. O pár chvilek si nerozuměli gólman Čtvertečka s Peterkou. Balon skončil v zámezí. Slezané Šigutem vhodili rychle aut. Macháček odcentroval a Kopečný hlavou otevřel skóre – 1:0. Ve 12. minutě přišla velký paráda v podání Pikula. Polský šikula se do míče opřel zhruba z pětadvaceti metrů a Čtvrtečka byl bez šance, vzduchem letěl do prázdna – 2:0. Dukla byla očividně v křeči. Pražané se poprvé k Čížovi dostali po čtvrt hodině hry, Kozel ovšem pálil vysoko nad. Pět minut před poločasem kopali hosté standardku, avšak Souček pálil nad bránu. V závěru první půle dobře přečetl hru Rychlý, vyvezl balon. Do zakončení se dostal Pikul, ovšem hradbu těl před sebou neprostřelil.