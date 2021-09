PODÍVEJTE SE: Opavské vítězství, Jarošíkův konec, děkovačka Schaffartzikovi

/FOTOGALERIE/ Nedělní duel FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Prostějově přinesl několik příběhů. Fotbalisté Opavy podruhé v řadě venku vyhráli. Na domácí lavičce to byl poslední zápas Jiřího Jarošíka, který má namířeno do Teplic. Zápas na Hané také ukázal to, jak opavští fanoušci uznávají Jana Schaffartzika, který musel Opavu opustit. Závěrečná děkovačka byla o rodákovi z Malých Hoštic.

Prostějov - SFC Opava 0:1 | Foto: Deník/Petr Widenka