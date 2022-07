Opava si už v úvodní pětačtyřicetiminutovce vytvořila několik šancí. Do první se dostal Pikul, ale minul bránu. Pak si vzal slovo Rataj. V 10. minutě hlavičkoval mimo bránu. O pár chvilek později prověřil Gergelu v bráně Gorčica. A když neuspěl Kadlec s Ratajem, udeřili Valcíři. Hykel povedenou střelou napálil míč do břevna brány, kterou strážil Lasák. Míč se následně odrazil ke Kirschnerovi, jenž ho uklidil do sítě – 0:1. Opavští vystrčili růžky ještě čtyři minuty před poločasem, avšak ani Ščudla Gergelu nepřekonal.