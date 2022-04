Opava na hřišti sestupujícího Žižkova jen remizovala

„Hráči působili na hřišti malátně, chyběla nám soubojovost. Nebyli jsme schopni přepínat. I proto jsme sáhli v poločase ke třem střídáním, abychom naši hru oživili. Trochu nám to pomohlo, ale pořád to bylo málo. Dělali jsme i chyby vzadu a pouštěli soupeře do laciných šancí. Proto remízu musíme brát,“ podotkl West.

Opava se trápila už na cestě do hlavního města. „Cesta do Prahy byla šílená. Jeli jsme ji šest hodin, nebylo to optimální. Na to se ale vymlouvat nechci,“ zakončil své hodnocení.