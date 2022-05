Opavští měli problémy se sestavou. Chyběli Janoščin, Rychlý, Kadlec i Helebrand. I tak ale to byli Slezané, kdo šel po půlhodině hry do vedení. Pikul zahrával standardní situaci, našel hlavu Žídka, který vrátil míč před branku a Didiba ho dorazil do sítě – 0:1. „V prvním poločase jsme nehráli dobře, naše hra byla nervózní. Nicméně sudí přehlédli jasnou ruku soupeře, po které měla být nařízena penalta,“ poznamenal trenér Sparty Michal Horňák. Na mysli měl situaci, kdy Goljanův roh prodlužoval Turyna a míč trefil ruku Darmovzala. „Sice jsme šli do vedení, ale první poločas byl z naší strany takový nemastný, neslaný. Vůbec nám to neběhalo,“ postěžoval si kouč Opavy Roman West.