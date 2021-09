Opava s Janem Žídkem na lavičce a Bartoszem Pikulem poprvé letos v základní sestavě si vytvořila jako první slibnou šanci. V 17. minutě kopal Holík ze strany trestný kop, míč se dostal k Helešicovi, jehož ránu zpoza šestnáctky vyrazil Vejmola reflexivně mimo. V dalších minutách byla ale nebezpečnější. O sedm minut později se ve vápně Opavy zjevil Vedral, avšak balon mezi tyče neuklidil. Ve 29. minutě po centru Selnara hlavičkoval Křišťál, Digaňa vytáhl míč na rohový kop. Peřina pro změnu trefil hráče před sebou. Sedm minut před poločasem hlavičkoval hodně vysoko nad Pikul, když ho centrem z rohu šestnáctky našel Didiba. Ve 39. minutě utekl po straně Vedral, míč naservíroval zcela volnému Křišťálovi, který naštěstí pro hosty střílel vedle. Celkově ale první poločas příliš koukatelného fotbalu nenabídl.

Deset minut po přestávce se do míče opřel Rychlý a domácí obrana jeho jedovku vytečovala na rohový kop. V 63. minutě poslal domácí trenér do hry Křivánka, který se hned prezentoval individuální akci, kterou zakončil střelou vedle. O pár chvilek později dali domácí gól Vedralem, ten ale nebyl pro ofsajd uznán. Pak přišly chvíle Slezského FC. V 68. minutě se Holík opřel do míče a ten za pomocí teče skončil za zády překvapeného Vejmoly. Opava byla při chuti. O pět minut později kopala Opava rohový kop, odražený míč se dostal k Celbovi, který krásnou střelou zvyšoval na 0:2. Hosté si již velmi cenné vítězství vzít nenechali.

Jihlava – Slezský FC Opava 0:2 (0:0)

Branky: 68. Holík, 73. Celba. Rozhodčí: Cieslar – Matoušek, Líkař. ŽK: Arroyo, Křišťál – Rychlý, Pikul, Digaňa. Diváci: 615

Jihlava:Vejmola – T. Svoboda, T. Vlček, Pojezný, Křišťál – Peřina (77. Franěk) , Tureček, Lacko, Selnar (63. Křivánek) – Arroyo (63. Wilson) , Vedral (77. Laye). Trenér: Petr Kameník.

Opava: Digaňa – Celba, Helebrand, Hnaníček, Janoščín – Rychlý, Didiba – Pikul (71. Šigut), Holík (82. Darmovzal), Helešic (82. Kadlec) – Pisačič (63. Kramář). Trenér: Roman West.