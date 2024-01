/FOTOGALERIE/ Posilu do ofenzívy ulovila druholigová Opava. Na půlroční hostování přichází z olomoucké Sigmy ofenzivě laděný fotbalista Jakub Přichystal. Jedná se o zkušeného útočníka, který už v minulosti dres Slezského FC oblékal.

Jakub Přichystal posílil Opavu | Foto: SFC Opava

Nová opavská akvizice započala svou fotbalovou kariéru ve Spartě Brno. Následovalo angažmá v brněnské Zbrojovce. Za tým z jihomoravské metropole si Jakub Přichystal zahrál jak druhou, tak první ligu. Kopal také za Vyškov, Frýdek-Místek, Líšeň a Opavu. Jeho poslední štací byla olomoucká Sigma. Ve Fortuna lize odehrál 68 zápasů, ve kterých vstřelil 8 branek a připsal si 3 asistence. Za Opavu nastupoval v sezoně 2015/2016. Stihl odehrát 13 zápasů, ve kterých si zapsal jeden vstřelený gól.

,,Jakub je ofenzivní hráč, který je použitelný na všech postech pod útočníkem. Věříme, že nám přinese do týmu rychlost a také zkušenosti z bojů o postup do první ligy, které získal v dresu brněnské Zbrojovky, kdy v jejím dresu nastřílel jedenáct branek," okomentoval pro klubový web příchod nové posily místopředseda představenstva SFC Opava Martin Latka.

,,Moc se na novou kapitolu v Opavě těším. Je to pro mě konečně nějaký nový impuls a chci ukázat, co je ve mě. Měl jsem teď takové horší období, ale už je to pryč a já se cítím dobře. V Opavě jsem navíc působil, vstřelil jsem branku, což byl můj takový nejlepší moment tady. Na to bych chtěl navázat a doufám, že také navážu," řekl ke svému příchodu Jakub Přichystal.