/FOTOGALERIE/ Avizovanou posilu představila v pondělí druholigová Opava. Tým z Městských sadů podepsal víceletý kontrakt s talentovaným třiadvacetiletým stoperem Slovácka Jaromírem Srubkem. Jedná se o hráče, který fotbalově vyrostl v opavské Slavii, hrával za Baník Ostrava, Slovácko a Vyškov. Nová akvizice už vyrazila s opavským týmem na slovenské soustředění.

Jaromír Srubek v barvách Slovácka | Foto: Vladimír Pryček

Jaromír Srubek má na kontě 12 ligových startů, ve kterých si připsal i jednu vstřelenou branku. Dalším 47 zápasů odehrál ve druhé nejvyšší soutěži za Vyškov. „Srub je skvěle fyzicky připravený hráč, odolný v osobních soubojích a dominantní při standardních situací,“ řekl k nové akvizici Martin Latka, místopředseda SFC Opava. „Jsem moc rád, že se nám povedlo přivést hráče s vítěznou mentalitou, který navíc moc stál o přestup do našeho klubu," dodal.

Jaromír Srubek podepsal v Opavě smlouvu na 3,5 roku. ,,Je to pro mě ještě čerstvé, ale pocity jsou jednoznačně pozitivní. Těším se, až se zabydlím v kabině a poznám kluky, v tom mi pomůže soustředění. Fyzicky se cítím dobře, celou přípravu jsem absolvoval na Slovácku a jsem připravený. Těším se na to, až poprvé vyběhnu na hřiště, uvidím fanoušky a velký stadion. Je to pro mě nová kapitola, ve které chci napsat hezký a úspěšný příběh," nechal se slyšet Jaromír Srubek.

Opavu nyní čeká soustředění ve slovenském Šamoríně, kde má tréninkovou základnu přední slovenský klub z Dunajské Stredy. Slezané budou ubytováni ve sportovním komplexu X- BIONIC. V sobotu je pak čeká přípravný duel s Trenčínem.

Opavští hráči na soustředění

Brankáři: Číž, Richter. Obránci: Helebrand, Hýbl, Janoščín, Kadlec, Kopečný, Pejša, Srubek, Wehowský. Záložníci: Blecha, Haitl, Kim, Málek, Omale, Ondráček, Přichystal, Rezek. Útočníci:Yahaya, Rataj, Vaněček, Velička.