Bylo vidět, že Třinec dával do hry více energie, než domácí celek. „Souhlasím s tím, že Třinec byl bojovnější. Chtěl více vyhrát. Někdy mi přidá, že někteří naši hráči se v soubojích chovají jako dorostenci. Druhá liga je o soubojích a to, co my předvádíme, je málo,“ štve opavského odchovance. „Doma musíme vyhrávat,“ dodal jedním dechem.

Podívejte se: Gólová smršť v Píšti a vynikající bramborové placky

Opavští se letos trápí neskutečně v ofenzivě. V patnácti odehraných zápasech nastřílela Westova družina jen třináct branek. „Dozadu je to v pohodě. Moc gólů nedostáváme. Jsou zápasy, kdy si vytvoříme spoustu šancí a na jeden gól se pořádně nadřeme. Pak přijdou utkání, ve kterých si nevytvoříme téměř nic,“ kroutil hlavou Lasák, který v pátek vychytal svou pátou nulu sezony.

Opava nyní bojuje i s absencemi. „To je pravda, ale na druhou stranu proti Prostějovu, kde jsme remizovali 2:2, se sestava téměř nezměnila. Je velká škoda, že jsme Třinec neporazili, na Duklu jsme tak mohli odjet s větším klidem. Máme stejně bodů, jako spodek tabulky, a to je špatné,“ poznamenal Kryštof Lasák.

Opavský brankář byl pátečním hrdinou svého týmu, když ve 45. minutě chytil Kateřiňákovi pokutový kop. „Myslel jsem si, že ho bude kopat Habusta. Ale nakonec se tak nestalo. Znám Tomáše Jursu, který Kateřiňákovi něco radil, tušil jsem tak, že to kopne do středu branky. Koukl jsem na našeho trenéra gólmanů, který mi taky naznačil, že to půjde do středu. Zůstal jsem stát a vyšlo to,“ popisoval svůj zákrok večera. „Ještě veselejší by ale bylo, kdybychom vyhráli,“ zakončil.