„Adam Ščudla vyvezl balon, dal ho za obranu na Denise Kramáře, který předběhl obránce. Čekal jsem, že mi ho dá z jedné, on ho ale potáhl. Měl jsem strach, že mě neuvidí, ale nakonec celou situaci vyhodnotil výborně a já míč z brankové čáry doklepl do sítě,“ popisoval vítězný gól Miloš Kopečný. O pár chvilek později měl na kopačkách druhý gól. „Šlo o propadlý balon, který Pepa Celba poslal na zadní tyč. Nachystal jsem se na střelu, bohužel jeden ze soupeřových hráčů ho zastavil na brankové čáře. Chybělo kousek štěstíčka. Ale vyhráli jsme, a to je důležité,“ pousmál se opavský hrdina.

Opavské kolbiště v Kateřinkách čeká pestrý víkend

Opava místy mačkala Ústí jako citron, ale zahazovala jednu šanci za druhou, dokonce nedala penaltu. „Je pravdou, že jsme neproměnili celou řadu gólovek. Dostali jsme se do závarů, z kterých jsme nic nevytěžili. Možná jsme to všichni čekali o něco jednoduší. Věděli jsme ale, že musíme být trpěliví. Nakonec se to vyplatilo. Vítězství bylo zcela zasloužené,“ podotkl Miloš Kopečný.

Podle oficiálních zápisů šlo premiérovou trefu Miloše Kopečného v opavském dresu. „Není to pravda, už jsem se trefil proti Prostějovu. Rozhodčí mi ale gól nepřipsali, přitom byl jasný. Dokonce jsem za něj zaplatil i do kasy v kabině,“ přiblížil zkušený zadák.

Zkušený fotbalista přišel od slezské metropole jako posila do základní sestavy. Zatím se tak ale neděje. „Počítal jsem, že budu hrát více. Ale trenér to vyhodnotil jinak a vychází to. Útočíme na baráž a týmu se daří. Snažím se odevzdat maximum. Důležitý je úspěch týmu,“ poznamenal osmadvacetiletý fotbalista, který si pochvaluje klubové zázemí a hlavně fanoušky. „Je to úplně jiné, než třeba bylo v Táborsku,“ srovnává se svou poslední štací.

Už v sobotu čeká Opavu klíčový duel ve Vlašimi. Pokud Slezané uhrají minimálně bod, mají baráž jistou. „Ve Vlašimi budeme určitě hrát aktivně, soupeře presovat. Na druhou stranu se zase nemusíme nikam hnát a otvírat obranu. Jsme dost zkušení na to, abychom si to dohráli do výsledku, který potřebujeme,“ zakončil povídání Miloš Kopečný.