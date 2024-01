Slezský FC Opava bude mít nového majitele. Fotbalový klub, který doposud vlastnilo město, získá slovenská společnost ze Žiliny, a to A.I.K. spol. s.r.o. Mezi jejím majitelem Andrejem Krajíčkem a primátorem města Opavy Tomášem Navrátilem byla podepsána smlouva o prodeji. Celá transakce bude dotažena do konce v momentě, kdy město obdrží na účet finalní částku vyplývající ze smlouvy.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil a nový majitel SFC Opava Andrej Krajíček | Foto: Martin Kůs

„Neuvěřitelné se stalo skutečností. Po mnoha letech úsilí se nám podařilo najít partnera ze Slovenska, který se ujme opavského fotbalu. Pro Opavu je to hodně významný krok. Fotbalový klub tak získá potřebné prostředky pro další rozvoj a v zájmu nového majitele je vrátit se do nejvyšší soutěže. Klub bude mít vlastní financování a město už nebudeme muset v takové výši profesionální fotbal dotovat. My však budeme i nadále podporovat sport dětí a mládeže. Od dnešního dne se tak píše nová kapitola dějin opavského fotbalu. Značka SFC je majetkem města a tak je zajištěno, že klub bude hrát pod stejným názvem. Přeji novému majiteli hodně úspěchů při rozvoji klubu,“ řekl po podpisu smlouvy opavský primátor Tomáš Navrátil.

Slovenská společnost začala s městem jednat o odkupu stoprocentního podílu v roce 2023. Výsledkem jednání bylo Memorandum o spolupráci. Následně investor nabídl možnost odkoupení celého akciového podílu v roce 2023 a současně byly nastaveny i podmínky k tomuto kroku s tím, že bude uzavřena smlouva o notářské úschově na částku 15 miliónu korun. Tyto peníze budou postupně uvolňovány pro provozní financování klubu do roku 2024. Dále budou ze strany A. I. K. městu uhrazeny půjčky, v celkové výši 10 miliónu Kč. Město bude i nadále klubu poskytovat peněžité plnění ve výši 1 800 000 Kč na podporu činnosti SFC.

„V prostředí fotbalu se pohybuji už několik let a snad mohu říci, že se v něm i vyznám. Tady v Opavě mám ve fotbalu řadu známých. Když jsem blíže poznal i historii klubu, jeho fanoušky, a hlavně jsem si uvědomil jeho možnosti a potenciál, bylo rozhodnuto. Jsem rád, že se vše podařilo dotáhnout až do konce a těším se na další práci v opavském fotbalu, stejně jako na spolupráci s městem a jeho vedením,“ nechal se slyšet nový vlastník Andrej Krajíček.

Společnost A.I.K. spol. s.r.o. byla založena panem Andrejem Krajíčkem v roce 2013, přičemž hlavním zaměřením společnosti jsou sádrokartonové konstrukce, kazetové stropy a celková stavební činnost a stavební úpravy.