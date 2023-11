VIDEO: Jan Schaffartzik o zápase v Opavě, gólu, pocitech i kouči Zavadilovi

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Byl to pro něj hodně zvláštní zápas. Jan Schaffartzik se v sobotu vrátil do prostředí, kde fotbalově vyrostl. V roli soupeře se postavil domácí Opavě. Na trávníku byl hodně vidět. Dal gól a výraznou měrou se podílel na prostějovském vítězství 2:1. Po utkání byl plný emocí. Vstřelenou branku neslavil. Opavu má stále v srdci, a to i přesto, jak se k němu nakonec zachovala. Více už následujícím videorozhovoru.