/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opavští fotbalisté nedokázali v sobotním odpoledni napodobit utkání z Vyškova a na domácím trávníku překvapivě prohráli s Prostějovem 1:2. Za Hanáky se trefil opavský odchovanec Jan Schaffartzik.

Choreografie opavských fanoušků | Video: Roman Brhel

Opava nastoupila do zápasu bez svého kapitána Jiřího Janoščína, který utkání sledoval pouze z tribuny. To samé platilo o Matěji Helebrandovi. Do hry je nepustily zdravotní problémy. V úvodní dvacetiminutovce se nic zajímavého na trávníku neudálo. Hanáci měli sice jednu zajímavou standardní situaci. Z ní ale nezapršelo. Šimek nasměroval balón mimo bránu. Ve 25. minutě se do míče zhruba z osmnácti metrů opřel Spáčil a ten proletěl těsně vedle Čížovy brány. Sedm minut před poločasem byla k vidění kombinace Hanáků a Slaměnova střela, kterou domácí gólman vyrazil na roh. Vzápětí bylo rušno na druhé straně. K hlavičce se dostal Vaněček, jeho pokus letící k tyči vyrazil Krynjskyj na roh.

Hned v úvodu se dostal k hlavičce Vaněček, byť byl tísněn, zakončit dokázal. Ke smůle domácích ale netrefil bránu. Na druhé straně Prostějov zahrával tři rohy v řadě. Výsledkem byla pouze trefená boční síť. V 53. minut nádherně vypálil opavský Rezek a Eskáčko od pohromy zachránila tyč. Po hodině hry kopali hosté standardku. Slaměna nasměroval z levé strany míč do vápna, kde našel Schaffartzika a ten poslal hosty do vedení. Opava úplně vypadla ze hry a za dalších šest minut inkasovali znovu. Gábriš dostal prostor ve vápně a dával na 0:2.

Opavští následně přidali a osm minut před poločasem vstřelili gól naděje. Blecha vystřelil a jeho pokus tečoval za záda gólmana Ondráček. Slezané ožili o pár chvilek později doslova zamkli Prostějov v jeho pokutovém území. Avšak míč za záda gólmana nedotlačili. Ve třetí minutě nastavení pálil z dobré pozice po nahrávce Blechy Wehowský, ovšem pálil nad. Opava tak doma nebodovala.

SFC Opava – 1. SK Prostějov 1:2 (0:0)

Branky: Branky: 82. Ondráček – 60. Schaffartzik, 65. Gábriš. Rozhodčí: Hocek – Ratajová, Novák. ŽK: Rezek - Jaroň, Slaměna, Malec, Habusta. Diváci: 1795.

SFC Opava: Číž – Kopečný, Vincour (90. Wehowský), Kadlec (86. Hýbl) – Málek, Velička (46. Rezek), Omale, Blecha, Ščudla (46. Ondráček) – Rataj (86. Haitl), Vaněček. Trenér: Miloslav Brožek.

1. SK Prostějov: Krynskyj – Gábriš, Schaffartzik, K. Spáčil (73. Kulig) – Bartolomeu, Habusta, Šimek, Slaměna (90. Macháček), P. Jaroň – Malec, Silný (83. Cienecala). Trenér: Pavel Zavadil.