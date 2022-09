Opava měla hned v úvodu dvě velké šance, v nich se ocitl Pikul, který běžel v obou případech sám na gólmana Padušáka. To ale bylo ze strany domácích na dlouhé minuty vše. V 5. minutě přišla útočná akce hostujícího týmu, Mozol odcentroval z levé strany, míč se dostal ve vápně k Limanovskému a ten ho uklidil do sítě. V 17. minutě přišlo vyrovnání, kdy si po nenápadné akci Opavy dal Krayzel vlastní gól. O devět minut později se skóre měnilo znovu. Odražený balon se dostal k Mozolovi a ten ho napálil pod břevno – 1:2. „První poločas nebyl z naší strany dobrý. V obraně jsme docela hořeli. Soupeř si vypracoval snad čtyři gólové šance,“ vracel se k sobotnímu dopolednímu duelu jeden z opavských trenérů Zbyněk Pospěch.

Po přestávce chtěla Opava s výsledkem něco udělat. „Naše hra se zlepšila, měli jsme nějaké šance. Dostál třeba běžel sám na brankáře, ale nedal. Musím ale uznat, že Bílovec má velmi kvalitní tým,“ poznamenal Zbyněk Pospěch. „Dali jsme šanci hráčům, kteří toho zatím moc nenahráli. Ale na to bych porážku nesváděl. Věřím, že v dalším kole tohle zaváhání napravíme,“ zakončil Zbyněk Pospěch.

„Bylo to náročné utkání, které nás stálo hodně sil. V úvodu zápasu nás podržel brankář Padušák, který chytil dvě velké šance. Pak jsme převzali iniciativu. Zaslouženě jsme šli do vedení. Měli jsme ještě tři, čtyři gólovky. Po přestávce chtěla Opavě s výsledkem něco udělat, ale my jsme ji to nedovolili. Vítězství má pro nás velkou cenu. Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři. Velmi nepříjemný byl Pikul, který byl hodně fotbalový,“ řekl k utkání trenér Bílovce Jan Woznica.

Slezský FC Opava B – Bílovec 1:2 (1:2)

Branky: 17. Krayzel (vlastní) – 5. Limanovský, 26. Mozol. Rozhodčí: Zapletal – Slováček, Habermann. ŽK: Žídek, Blažej – Střelec, T. Dostál. Diváci: 68.

Opava: Rolný – Dušek, Latoň (46. Jelínek), Blažej, Celta – Mikulenka, Žídek, Cempírek (46. Dostál), Sekanina (66. Mičola) – Pikul, Šeba. Trenéři: David Vavruška, Zbyněk Pospěch, Tomáš Mičola.

Bílovec: Padušák – Dluhoš, Tomášek (75. Mikuš), Krayzel, Pavlík – T. Dostál (75. Dresler), Socha (84. Schaumannn), Mozol – Limanovský, Střelec, Gajdošík (70. Razsyk). Trenér: Jan Woznica.