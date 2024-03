/FOTOGALERIE/ Pouze bod vytěžili opavští fotbalisté z domácího duelu proti Kroměříži. Po nudném prvním poločase poslal Slezany do vedení Málek a vše vypadalo nadějně. Patnáct minut před koncem vypadalo na stadionu osvětlení. Desetiminutová pauza prospěla Hanákům, kteří v samotném závěru srovnali na 1:1.

SFC Opava - Kroměříž | Foto: Deník/Petr Widenka

Páteční utkání na začátku celkem nudilo. Za zmínku snad stál je průnik exhlučínského Waly, který se dostal až k opavské šestnáctce. V konečné fázi ale skončil na domácí obraně. Oba gólmani byli bez práce a tak nejaktivnější byli jen fanoušci Slezského FC. Po půlhodině hry poslal míč před bránu Málek, jenomže Vaněčkovi chyběl krok a Gergela balon v klidu pokryl. Slezané sice měli balon více na svých kopačkách, jenomže bez efektu. Na druhé straně se do brejku dostal Fulnek, dokonce i vystřelil, ke smůle hostů nad. Nutno říci, že z lepší střelecké pozice ho vytlačil Hýbl. Necelý čtyři minuty před poločasem pálil vysoko nad Rezek.

V 51. minutě trefil Hýbl Walu a Opavští kopali rohový kop. Ten rozehrál Málek, k hlavičce se dostal Srubek. Gergela parádním zákrokem míč vyrazil a svůj tým zachránil od pohromy. Opavští ožili. V 57. minutě se dočkali gólu. Omale poslal míč do vápna, který nakonec propadl k Málkovi a ten ho uklidil do sítě – 1:0. V 73. minutě se na druhé straně blýskl gólman Richter, který vyrazil nebezpečnou střelu Housera. Chvíli na to zhasla v Opavě světla, necelých deset minut se tak nehrálo. Osm minut před koncem se uvolnil Rataj, nahrával Vaněčkovi, tomu ale Gergela zmenšil střelecký úhel a celou situaci vyřešil. O pár chvilek později se přes Janoščína Silný, nahrál volnému Dočkalovi. Ten pálil nad. Nakonec přece jen hosté udeřili. Ve vápně se balon dostal k Machalíkovi a ten vyrovnal.

Slezský FC Opava – Kroměříž 1:1 (0:0)

Branky: 58. Málek – 89. Machalik. Rozhodčí: Starý – Novák, Ježek. ŽK: Omale, Vaněček – Zavadil, Jeleček, Wala, Machalík. Diváci: 2044.

Opava: Richter - Kopečný, Janoščín, Srubek, Hýbl – Omale (88. Haitl), Blecha – Přichystal (46. Rataj), Málek, Rezek (82. Ondráček) – Vaněček (84. Velička). Trenér: Miloslav Brožek.

Kroměříž: Gergela – Wala (82. Kiška), Zavadil, T. Matoušek, Jeleček – Houser – Hrdlička (61. Martynek), Kudela, Machalík, Fulnek (68. Dočkal) – Chwaszcz (61. Silný). Trenér: Martin Onda.