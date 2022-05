Roman West prožil snovou sezonu. Podceňovaný tým vytáhl až do baráže o ligu. Ve slezské metropoli odvedl skvělou práci. Je jasné, že o jeho služby bude zájem u konkurence. „Dostal jsem oficiální nabídku z Karviné. Absolvoval jsem schůzku s panem Wolfem a panem Vlkem. Vycítil jsem, že zájem Karviné je velký,“ přiznal Deníku Roman West. „Je to ambiciózní klub, který chce zpátky postoupit do ligy. Disponuje také velmi dobrým zázemím,“ řekl ještě čtyřicetiletý kouč.

Kontrakt v novém případném působišti ale podepsán ještě nemá. „Mám platnou smlouvu v Opavě. Vedení opavského klubu chce, abych zůstal. Pokud bych chtěl odejít, musím se dohodnout na ukončení smlouvy,“ přiznal šéf opavské lavičky.

Opava se v současné době nenachází zrovna v nejlepším období. Finanční kondice klubu není zrovna v topu, na odchodu jsou někteří hráči základní sestavy. „Těžce se mi odcházelo z Baníku do Hlučína, následně z Hlučína do Opavy. Taktéž se mi bude odcházet těžce z Opavy, a to kdekoliv jinde. Je to ale trenérský život. Pokud dostanete nabídku, která vás posune dál. Můžete jít po schodem nahoru za nějakým snem a cílem, který jste si dali, měli byste takovou to výzvu přijmout,“ podotkl Roman West, který zároveň řekl, že chce mít o své budoucnosti, co nejdříve jasno.

Společně s Romanem Westem by do Karviné mohl zamířit i asistent David Mikula a trenér brankářů David Hampel.