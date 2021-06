„Tohle angažmá stavím hodně vysoko. Opava už vzhledem ke stadionu a fanouškům je pro mě velký fotbal,“ podotkl nový šéf opavské lavičky. „Máme před sebou hektické období. Příprava je krátká, nemůžeme si dovolit žádné experimenty. Tým je třeba posílit, protože jen s mladými hráči se druhá liga hrát nedá,“ řekl ještě Roman West, který svou trenérskou kariéru odstartoval v Kravařích, dále pracoval u mládeže v Karviné a ostravském Baníku. K dospělému fotbalu se dostal ve Vítkovicích, kde byl u postupu do druhé ligy. Následně tým s Ivanem Kopeckým ve druhé nejvyšší zachránili. Před příchodem do slezské metropole vedl třetiligový Hlučín.

Romane, po konci v Hlučíně jste šel za novou výzvou do Opavy. Nicméně v křesle šéftrenéra mládeže jste se dlouho neohřál. Po třech týdnech se z vás stal trenér druholigového áčka. To jsou pořádné veletoče, souhlasíte?

Je to všechno hektické. Tři týdny jsem byl u mládeže jako šéftrenér, začali jsme nastavovat nějaké věci, komunikaci mezi trenéry, propojování kategorií. A najednou je z toho nečekaně, jako blesk z čistého nebe, práce u druholigového áčka.

O realizačním týmu máte jasno?

Realizační tým se tvoří. Základ hotový je. Máme vynikajícího kondičního trenéra Michala Hampla, který si už toho hodně prošel, zažil tady různé trenéry. Dlouho jsme spolu debatovali a v názorech jsme si sedli. Trenér brankářů David Hampel taky zůstává. Toho jsem v minulosti dokonce trénoval. Chci úzce spolupracovat s Honzou Žídkem. Bude mou prodlouženou rukou do kabiny. Je to lídr, vůdce, který ji může usměrňovat. O hráče se zkušenostmi se chceme opřít. Chci, aby se realizační tým přesunul z devatenáctky, to znamená Davidové Mikula s Baierem.

Pracoval jste u mužských týmů ve Vítkovicích a Hlučíně. V Opavě to bude ale o daleko větším tlaku. Přece jenom Slezský FC je klub i s početnou fanouškovskou základnou…

Jednoznačně, už jenom fanoušci či nádherný stadion – to je něco jiného, než na co jsem byl doposud zvyklý. Ve Vítkovicích jsme sice postoupili do druhé ligy, ale fanoušci moc nechodili, byl tam slyšet téměř každý hlas. Opava je úplně jiný svět, když to řeknu, teprve tady začíná velký fotbal.

Velkou revizí projde hráčský kádr. Některým hráčům končí smlouva, jiným hostování…

Souhlasím. Máme tady čtrnáct jmen, které končí, to je v podstatě tři čtvrtě kádru.

Počítáte s tím, že s některými ještě povedete jednání, aby kontrakty prodloužili?

Chci jednoznačně, abychom s některými zahájili jednání. Zbude torzo kádru, od kterého se budeme chtít odrazit a na něm začít stavět. Momentálně na některé posty vůbec nemáme hráče, proto musíme začít s kluky, kterým končí smlouva, jednat. V Opavě je celá řada talentovaných hráčů, ale je třeba si uvědomit, že v covidové době tito hráči rok a půl téměř nehráli. Mladíci nejsou vůbec rozehraní, a to že má někdo pár startů v lize jako střídající, nedělá z daného kluka plnohodnotného druholigového hráče. Kluci dostanou šanci ukázat se, ale kolem nich potřebujeme lídry. Vůdce, kteří dokáží táhnout tým i pod tlakem, a samozřejmě i střední generaci. Takto je potřeba se na to dívat, protože úplně s mladými to hrát nejde, o tom se přesvědčila Jihlava. Po desátém kole byli na sestup, nakonec to dotáhli do středu tabulky, nicméně trenéra Křečka odvolali. Mužstvo je třeba vhodně doplnit. Řekl bych, že dnes není za pět minut dvanáct, ale už je půl čtvrté odpoledne. V tomto týdnu musíme dát kádr dohromady.

Zeptám se na jedno konkrétní jméno, a to Vojta Hadaščok. Je ve vašich plánech?

O tohohle hráče bych obrovsky stál. Je to zkušený útočník, umí dát gól. Je to pracovitý typ fotbalisty. Hodil by se nám do stylu pressingového fotbalu. Jestliže Opava dala v lize nejméně branek ze všech, je potřeba, aby se na tento post přivedl někdo nový, někdo silný dopředu. Někdo, kdo bude góly dávat.

Máte už kromě Hadaščoka vytipované další možné posily?

Spadl jsem do toho rovnýma nohama, jelikož mi práce byla nabídnuta po třech týdnech u mládeže. Krom hráčského kádru se musí dořešit i příprava. Nějaké utkání naplánovaná jsou, některá nevyhovují. Musíme naplánovat soustředění a všechny věci okolo. Co se týká posil, na těch se musí intenzivně zapracovat. Za mě už to mělo být nachystáno daleko dříve. I pro Jardu Kolínka je to na poslední chvíli. Teprve v tomto týdnu na tom začneme dělat.

Nabízí se otázka zahraničních hráčů. Manažeři jsou směrem k vám určitě hodně aktivní…

Pokud je cizinec kvalitní jak Christ Tiéhi, na kterém by to mělo stát, je to jedna z možností. Nicméně my jsme nyní v situaci, kdy nemáme na žádné zkoušky čas. Na přípravu je pět týdnů a my musíme už od úvodních kol nějak vypadat. Musíme být nachystání, musíme mít nějakou tvář. Na zkoušky je prostor v zimě. Na pozice, které nemáme pokryté, musíme v současné době přivést ověřené hráče, kteří přijdou přímo bojovat o sestavu.

S Tiéhim a Didibou tedy počítáte?

Situace je taková, že by do přípravy měli naskočit.

Z Hlučína, kde jste působil, by někdo mohl do Opavy zamířit?

Mám tipy na jednoho až dva hráče, kteří by mohli být pro Opavu zajímaví. Jedná se o kluky dopředu, dobře rychlostně vybavené. Navíc v mladém věku a na kraje, kde máme nedostatek.

S jakými cíli půjde Opava do sezony?

V této chvíli a v jakém stavu je kádr, se to nedá odhadnout. Něco nám může naznačit příprava. Řeknu to takhle, když uděláme během podzimu dost bodů, mohou být ambice vyšší a třeba hned na postup, což je mé velké přání, a určitě i všech fanoušků Opavy.