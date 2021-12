Romane, Opava má za sebou podzimní část, která nakonec pro ni po slabším začátku dopadla dobře. Jak jste ji viděl vy svou optikou?

Úvod nám nevyšel. Po šesti kolech jsme měli jedno vítězství, pět bodů a v tabulce z toho bylo třinácté místo. Vypadalo to, že budeme spíše hrát o záchranu. Hodně to korespondovalo se vstupem celého klubu do letní přípravy. Spadlo se z ligy, rozpočet se snížil o šedesát procent. Skončil trenér, odešlo dvacet hráčů, což je téměř celý kádr. V podstatě nic nebylo nachystáno, to mě nejvíce překvapilo. Vědělo se přece, že některým klukům končí smlouvy, budou odchody a vzniknou černé díry v sestavě. V létě jsme do toho skočili rovnýma nohama, na nic nebyl čas. Museli jsme sestavit kádr, přivést hráče, nejlépe z okolí, a to ty, kteří budou zadarmo. Prvních šest kol ukázalo, že to bylo všechno strašně narychlo. Je jasné, že když tvoříte něco nového, potřebuje to čas, trpělivost. Myslím si, že ne všichni trpělivost měli, mysleli si, že se to řítí do katastrofy. Čas ale ukázal, že jdeme po správné cestě. Uprostřed podzimu se nám to podařilo nastartovat a my se rozjeli.

Kdy nastal pro vás ten zásadní zlom?

Výhrami v Jihlavě a Prostějově. Všechno je vždy o výsledcích. Když je máte, roste sebevědomí, zvedne se atmosféra, nálada. Tým se nakopl, začal si věřit. To se odrazilo už v utkání v Příbrami, kde jsme odehráli vynikající poločas. Nebyl nám uznán gól. Pak ale přišly čtyři výhry. Celé se to rozjelo. Čert ví, jak by dopadlo Brno, kdyby se hrálo hned v sobotu.

Nicméně proti Brnu jste měli dobrý poločas, ve kterém jste navázali na Ústí i Varnsdorf…

To je pravda, že první poločas byl dobrý a druhý už nám nevyšel. Nicméně vrátím se zpátky, hlavní zlom vidím v polovině podzimní části, ve které začal tým věřit, že je schopný vyhrát i těžké zápasy na soupeřových hřištích.

Co bude dál? Druhou částí podzimu jste fanoušky namlsali. Najednou jste ve hře o baráž…

Mé přání je, abychom se v zimě připravili na to, že se budeme na jaře rvát o barážové příčky, protože jsme jim blízko. Po tom všem, co se v létě odehrálo, a my se nakonec dostali do baráže, by to byl velký úspěch. Druhá věc je, zda klub s takovým rozpočtem a hráčským kádrem má na to, aby atakoval a hrál ligu. Tady je otazník, jak by měla Opava směřovat. S daleko větším rozpočtem a lepším kádrem v nejvyšší soutěži uhrála pouze sedmnáct bodů. Otázkou je, zda by neměli být všichni více trpělivější, než se kádr sehraje, pomalu doplní a bude na ligu připravený. Aby ji byl schopen hrát jako Pardubice nebo nyní Hradec Králové. Udělat z toho malé Slovácko. Za mě ambice jsou.

A to zužování hrozí?

Hrozí, protože není silný majitel, není silný sponzor. Město taky chce šetřit. Není to tak, že já přijdu a řeknu: Chci dva hráče z Vlašimi, dva z Líšně, nějakého borce z ligy a půjdeme tvrdě za postupem jako Brno. Nicméně sportovně se chci o baráž porvat.

Jak to vypadá s kádrem? Hrozí výrazné změny?

Odchází Luka Pisačič, odejít by měl Dominik Smékal a pak se jedná o další tři čtyři hráče, kteří by měli odejít pryč.

Můžete prozradit jejich jména?

Krom Smékala a Pisačiče ne, protože s nimi se ještě nejednalo.

Jsou to hráči ze základu?

V žádném případě. Jsou to kluci, kteří se vesměs nedostávali do nominace a kteří se neprosadili do sestavy. Osobně jsem ten první, který chce, aby hráči, kteří byli v základní sestavě nebo k ní měli blízko, se v kádru udrželi. Protože fluktuace byla v létě obrovská. Kádr se postupně rozehrával a teď, když je sehraný, je potřeba ho udržet.

Jak to vypadá s posilami? Jistý je Bílek z Ústí nad Labem…

Ač je Bílek mladého věku, je to zkušený druholigový fotbalista s potenciálem i na ligu. Určitě pro nás bude posilou. Navíc ještě zvýší konkurenci v týmu, která je nesmírně důležitá, protože podněcuje pracovitost hráčů, aby neusnuli na vavřínech, ale makali dál a rvali se o posty v základní sestavě. Řeší se i další možní hráči.

A co třeba hráči z Hlučína? Jako například Wala s Prausem…

Možná dva až tři hráči by se u nás mohli objevit v zimní přípravě. Je to všechno ještě otázka jednání mezi Opavou a Hlučínem, potažmo hráči.

Jak to vypadá s Janem Žídkem, který se dával dohromady po zranění?

Věříme, že se vrátí. Pro nás je to klíčový hráč do obrany. Umí podpořit útok, navíc má velké slovo v kabině. Dokáže ji dobře řídit, je to přirozený vůdce, lídr, Opavák a srdcař. Z tohoto pohledu by to měla být výrazná posila.

Ještě k Žídkovi. Objevil se v nominaci pro duel v Jihlavě, přitom bylo jasné, že naskočit do hry nemůže…

Šlo o psychologický tah. Vyšel nám úplně senzačně. Jeho přítomnost v kabině, působení na hráče je výborné. Už když jsme šli na rozcvičku, začali fanoušci jeho jméno vyvolávat. Tohle kouzlo vyšlo. Nedalo se opakovat, byla to záležitost na jeden zápas. Plnil svým způsobem roli dalšího asistenta. Utkání bylo pro nás obrovsky důležité.

Pojďme se podívat na další hráče. Začněme u Holíka, z kterého se stál klíčový hráč…

Holík dodává naší hře obrovskou zkušenost. Pomáhá tím hodně našim mladým hráčům. Tím, jak umí vyhodnocovat situace a jak je chytrý, tak je pro nás nahoře nepostradatelným hráčem. To se nebudu bavit o tom, že dává góly a nahrává na ně. Hlavně je ale ve většině našich akcí, ze kterých padne gól nebo je branková šance.

Nicméně se o něm říká, že má nejlepší smlouvu, ale klub se ho bude chtít v rámci úspor zbavit…

Když by přišla nějaká zajímavá nabídka, tak by ho klub pustil. Ze sportovního hlediska a za mě jako za trenéra tento hráč musí zůstat. Řeknu to ještě jinak. Pokud chce být Opava konkurence- schopná a mít nějaké ambice a chce hrát nahoře, tak takovéto hráče nemůže pouštět. Holík je momentálně pro nás nenahraditelný. Abychom dál zapracovávali mladé fotbalisty, musíme mít k nim kluky jako Digaňu, Janoščína, Žídka, Holíka, na kterých to stojí. Vedle nich mladí kluci rostou.

Podzimní část také vyloupla několik milých překvapení, jako například Adama Rychlého, který výborně nahradil Tiéhiho…

Rychlý je stejným příběh jako Kadlec. Od začátku přípravy hrál v každém zápase velmi dobře, stejně tak pracoval v tréninku. Společně s Kadlecem to jsou velcí pracanti, srdcaři. Místo v sestavě neměli jen proto, že ve středu hřiště jsme vsadili na dvojici Didiba – Tiéhi a na kraji obrany hrál zkušený Janoščín. Nikdo nevěděl, zda Kadlec, který přišel ze třetí ligy, bude mít hned na profi fotbal. Nicméně celou dobu mě oba přesvědčovali vnitřně, že na to budou mít alespoň bojovností a elánem, zápalem a srdcem. Následně odešel Tiéhi, dostal šanci Rychlý. Tím se změnil ráz hry, protože jsme nehráli až tak na riziko. Začali jsme být disciplinovanější do defenzivy. Nakonec jsme potřebovali vylepšit i stoperskou dvojici. Janoščín se posunul na stopera, vytvořilo se tak místo pro Kadlece, začalo nám to lépe fungovat. Janoščín ožil, měli jsme lepší rozehrávku. Stále platí to, že až mistráky vám ukážou, kdo na to skutečně má a kdo ne.

Fotbalový oddíl Slavia Opava hledá trenéry mládeže

Musím se zeptat ještě na Bartosze Pikula…

U něj šlo o logický vývoj. Jsem ve velkém očekávání směrem k jarní části. Byl dlouhodobě zraněný a vůbec neudělal letní přípravu. Teprve během podzimu se do toho dostával. Na konci podzimu ukázal, že má potenciál. Má velké sebevědomí při hře jeden na jednoho. Umí si odskočit od míče. Musel se ale naučit přepínat do defenzivy. Věřím, že když udělá zimní přípravu a bude mu držet zdraví, tak na jaro bude ještě lepší. Je to jeden z hráčů, který se během podzimu hodně posunul, stejně tak jako Rychlý nebo Darmovzal.

Do posledních zápasů nastoupil Macháček, který přišel do Opavy v rozehrané sezoně. Jak to vypadá s ním?

Macháček přišel do Opavy pro něj ve velmi špatném období. Neudělal vůbec letní přípravu, neměli jsme možnost ho vidět. Byl koloběh mistráků, najednou máte v kabině mladého hráče, který nemá žádnou vizitku. Na tréninku se nejevil špatně, ale nebylo to úplně excelentní. Byl ale trpělivý, svou situaci dokázal přijmout. Bavili jsme se o jeho pozici. Nicméně když přišel přípravný zápas v Gorniku Zabrze, tak ho zahrál velice dobře z hlediska defenzivy. Pak měl štěstí v naše neštěstí, že před Ústím onemocnělo patnáct hráčů. Dostal šanci, zhostil se jí skvěle. Ukázal, že může hrát a že to je zajímavý fotbalista.

Naopak Matěj Helebrand začal sezonu v základní sestavě. Poté ale z ní vypadl…

Helebrand přišel jako odchovanec. Od začátku jsme mu strašně věřili. Stavěli jsme to na něm. Na každém tréninku byl v sestavě, dělala se s ním taktika. Do sezony naskočil jako hráč základní sestavy s obrovskou důvěrou. Bohužel v určitých zápasech mužstvo do defenzivy nepracovalo úplně dobře. Byly tam chyby. Pořád se hledala ideální varianta, aby mužstvo ještě lépe bránilo a aby mělo lepší rozehrávku odzadu. Chytla se dvojice Hnaníček – Janoščín a Matěj ze sestavy vypadl. Dokázal to přijmout, je to charakter a obrovský pracant. Jeho šance přišla v Ústí, kde se hodil na beka. Dozadu nikoho nepustil, vpředu dával centry. Před utkáním jsme si řekli: Heloš, první aut, který bude, hodíš dlouhý na 30 a 40 metrů, na rohu vápna ho prodlouží Denis Kramář a půjdeme do odrazu, abychom to dohráli. Nakonec z toho dal gól Pikul na 1:0.

Ovšem za zklamání se dá považovat působení chorvatského útočníka Luky Pisačiče…

Pisačič přišel jako útočník, na kterého jsme čekali. Na prvních trénincích vypadal velmi dobře. Měl hlad, nasazení, soubojové chování, k tomu vynikající zakončení. Od jeho agenta byl ale obrovský tlak, že ho musíme udělat, jinak ho dá do Karviné nebo někam jinam. Nakonec jsme ho udělali na tříměsíční zkoušku. S postupem času se začaly odhalovat jeho nedostatky. Nedokázal se prosadit v žádném zápase, jediné dva góly dal diviznímu soupeři. Ještě s Chrudimí měl šance, pak už nic. Proto jsme se rozhodli mu další smlouvu nenabízet.

Byl jste vyhlášen nejlepším trenérem měsíce listopadu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, co to pro vás znamená?

Momentální forma týmu, která byla vynikající, když jsme udělali čtyři vítězství řadě. Byly tam nuly vzadu, v ofenzivě se nám dařilo, navíc herně to nebylo špatné. Spíš by mělo cenu dostat mužstvo. Když to vezmu obecně. Je to ocenění pro celý realizační tým. Ještě před patnácti lety bych si dělal všechno sám a nikoho nenechal na nic sáhnout, protože bych věřil jen sám sobě. Ve vývoji své trenérské kariéry jsem se naučil dát lidem možnost realizovat se, aby za to nesli zodpovědnost. V realizačním týmu se sešla skupina lidí, která je odborně zdatná. Mí spolupracovníci jsou přínosem, ať už se jedná o Davida Mikulu, Davida Hampla, Michala Hampla nebo Davida Baiera. Důležitým článkem je vedoucí týmu Lumír Sedláček, člověk, který má všude otevřené dveře, umí řadu věcí zařídit.

Je pro vás Opava zatím největším angažmá ve vaší profi kariéře?

Ano, bezesporu. Jako hráč jsem nikdy na takové úrovni nehrál, to je první věc. Druhá věc je, že po většinu trenérské kariéry jsem vedl mládež. Z tohoto pohledu je to nejdůležitější angažmá. Z hlediska prestiže pak jednoznačně. Opava má nádherný stadion. Je to klub s historií a tradicí, k tomu má výbornou fanouškovskou základnu. I z tohoto hlediska je to zatím pro mě nejzajímavější angažmá.