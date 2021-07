Fotbalisté Slezského FC zahájili druholigovou sezonu remízou. Zápas s Vlašimí byl hodně bláznivý a po řadě zvratů skončil 3:3. Trenér Roman West na tiskové konferenci označil výkon svých svěřenců jako heroický.

SFC Opava - Vlašim 3:3 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Začali jsme fantasticky, do patnácté minuty jsme měli tři šance, trefili jsme břevno a pak jsme šli do vedení. Celý úvod byl dobrý, do třicáté minuty jsme soupeře do ničeho nepustili. Pak ale přišla červená, penalta a byli jsme v útlumu. Bylo to těžké,“ hodnotil West první půli. Vyjádřil se i ke žluté kartě, kterou po první brance Vlašimi obdržel. „Dostal jsem ji za nic. Bavil jsem se s Lukášem Holíkem o tom, jak se přeskupíme a co dál.“