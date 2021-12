Roman West: Porážka mrzí, hráče ale musím pochválit za první poločas

/FOTOGALERIE/ V prvním poločase to vypadalo, že by fotbalisté Slezského FC Opava mohli získat do sbírky další cenný skalp. Byli lepším týmem než brněnská Zbrojovka. Bohužel ale gól nedali. Brno po přestávce přidalo na agresivitě, bylo důraznější a hlavně trestalo chyby v opavské defenzivě. Výsledkem bylo nakonec vítězství hostujícího týmu v poměru 2:0.

SFC Opava - Zbrojovka Brno 0:2 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Nástup do utkání jsme měli dobrý,“ začal zápas rozebírat opavský trenér Roman West. „I když Brno hrálo účelně a efektivně z hlubokého bloku, nějaké šance jsme si vytvořili. Hlavně Didiba s Pikulem měli dobré možnosti,“ podotkl kouč SFC Opava. „Z kontextu celého zápasu jsme mohli v prvním poločase rozhodnout nebo se dostat do náskoku a nějaké pohody,“ pokračoval Roman West. „I tak to bylo dobré. Remíza a otevřený zápas,“ dodal. Opavě vyšel první poločas, ve druhém udeřila Zbrojovka „Zápas se nevyvíjel, tak jak bychom si představovali. Domácí byli dobře připraveni, neskutečně nažhaveni. Měli velkou chuť nás porazit,“ vzal si slovo trenér Zbrojovky Richard Dostálek. „Opava měla lepší pohyb. My jsme nedokázali balón po zisku udržet. Z toho pramenily naše ztráty. Naštěstí nám fungovala defenziva,“ řekl ještě k úvodnímu dějství Dostálek. Po přestávce se hosté zvedli. „Něco jsme si v kabině řekli. Začali jsme se dostávat do situací. Dali jsme dvě branky a zápas nakonec zvládli. Tři body mají pro nás velkou cenu,“ vydechl si hostující stratég. „Ve druhém poločase jsme udělali spoustu chyb v obranné fázi. Soupeř dal gól, který sudí neuznal, ale ani z toho jsme se nepoučili. Dostali jsme nakonec dva góly a ve předu to bylo plané. Za první poločas musím ale hráče pochválit, nebylo to z jejich strany špatné,“ zakončil Roman West.