Další tři body z venku. Opavští fotbalisté po výhře v Jihlavě byli stoprocentní i v neděli. V Prostějově vyhráli 1:0. Trenér Roman West byl spokojený. Chválil defenzivu svého týmu a také fanoušky, kteří vytvořili hostům dobrou atmosféru.

Opava vyhrála v Prostějově | Foto: Deník/Petr Widenka

„Venku nám to asi více vyhovuje. Soupeř potřebuje hrát a my máme více možnosti chodit do otevřené obrany,“ řekl po zápase opavský kouč Roman West. „V podstatě máme postavený tým na brejkový fotbal. Takže nám to venku sedí více než doma,“ pokračoval šéf opavské lavičky. Jediný gól vstřelil Helešic. „Podle mě jsme měli v první půli ještě kopat penaltu,“ mínil trenér.