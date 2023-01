Zatím trénuje individuálně, přípravné zápasy sleduje v civilu. „Už jsem si zvykl. Snažím se na vše dívat s nadhledem. Zranění ke sportu patří,“ řekl Adam Rychlý. „Když se zraním většinou si to způsobím sám nebo nějakou blbostí, pak se mi to táhne dlouho. V mladším věku jsem to hodně řešil. Nyní už to vnímám jinak,“ poznamenal defenzivní záložník Slezského FC Opava, který je schopen alternovat i na pozici stopera.

Na současný problém si zadělal před třemi lety. „Zlomil jsem si na tréninku zánártní kůstku na pravé noze. Dali mi do ní šroub, s tím, že po půl roce půjdu vytáhnout,“ začal popisovat svůj problém. „Jenomže se hrála liga a nebyl na to čas. Takže mi šroub v noze nechali,“ podotkl fotbalista s patnácti prvoligovými starty na kontě.

S přibývajícím časem mu začal šroub v noze dělat problémy. „Začalo mi to otékat a bolet. Jelikož zimní přestávka ve druhé lize je dlouhá, rozhodlo se, že půjdu na operaci,“ přiblížil Adam Rychlý a pokračoval: „Operace ale neproběhla, tak jak by měla. Byla složitější, museli mi do toho trochu více zasáhnout.“

Momentálně běhá sám a vyhlíží lepší zítřky. „Věřím, že na konci ledna se zapojím do tréninku s týmem a na jarní část budu v pořádku,“ je optimistou opavská opora. „Ještě mám problémy při změně směru, ale to se vylepší. Je to jen otázkou času,“ zakončil Adam Rychlý.