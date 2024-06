/FOTOGALERIE/ Další nováčkem v přípravě Slezského FC Opava se stal Matěj Helešic. Sedmadvacetiletý obránce se do Slezska vrací oklikou přes Pardubice a pražskou Duklu. Jedná se o zkušeného borce, který má na kontě necelou stovku prvoligových startů. Navíc v Městských sadech už v minulosti působil.

Matěj Helešic | Foto: Deník/Petr Widenka

Matěj Helešic se k opavskému týmu připojil ve čtvrtek, a to společně s Liborem Kozákem.Odchovanec ostravského Baníku pamatuje v Opavě ligu. Pod trenérem Radoslavem Kováčem naskočil do čtyřiceti zápasů, ve kterých si zaspal čtyři branky. Po sestupu do druhé ligy patřil k tahounům týmu, který se probojoval až do baráže. V sedmadvaceti duelech dal devět branek, což mu nakonec vyneslo přestup do Pardubic.

První sezona ve městě perníku mu vyšla, druhá už tolik ne. Odehrál deset utkání a druhou polovinu strávil na hostování v pražské Dukle, které pomohl k postupu do ligy. Do výčtu klubů, kterými Matěj Helešic prošel, patří i České Budějovice. Nyní vše nasvědčuje tomu, že jeho kariéra bude pokračovat znovu v barvách Slezského FC Opava.